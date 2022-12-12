Кількість оплат через термінали бізнесу в телефонах зросли на третину

У листопаді оплати через термінали бізнесу в телефонах зросли на третину через аварійні відключення електроенергії. Відтак малий бізнес та підприємці частіше приймали оплату картками через "Термінал ПриватБанку" на мобільних пристроях.

Кількість оплат через термінали в телефонах зросли

За листопад кількість користувачів термінала в мобільних телефонах зросла на 25%.

Кількість оплат безконтактними картками та гаджетами через "Термінал" у листопаді в порівнянні з жовтнем зросли на 30%.

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Коли немає електрики, але є мобільний інтернет "Термінал" є найбільш простим і доступним засобом оплачувати покупки картками та не відмовляти клієнтові у покупці. Ще одним зручним засобом приймати безготівкові оплати, коли немає світла, є QR код з POS-терміналу в нашому телеграм-боті,

– член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Як смартфон перетворити на POS-термінал

Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал. Для цього треба завантажити застосунок Термінал, зареєструватися за декілька хвилин та приймати до оплати картки будь-яких банків.

Також продавці на час відсутності енергопостачання можуть використовувати QR код свого POS-терміналу у смартфоні. Для цього потрібно:

зайти у телеграм-бот, натиснувши тут,

натиснути QR для сплати,

ввести мерчант терміналу (можна побачити на будь-якому чеку цього ж POS-термінала, починається на S, наприклад S1240RWZ).

У Приватбанку пояснили, що для оплати покупцю достатньо відкрити Приват24, просканувати QR код продавця, ввести суму товару та підтвердити операцію.