Поки ситуація на польсько-українському кордоні зайшла у глухий кут, своє слово вирішив взяти угорський прем'єр Віктор Орбан. Як і очікувалося, цікавих рішень від нього чути не доводиться.

Орбан знову оскандалився

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив підлити масла у вогонь щодо ситуації на кордоні України та Польщі. Втім, жодних доцільних ідей від нього чути не доводиться – лише популістичні заяви.

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Цього разу він виступив за повне закриття європейського ринку для української агропродукції. Його вже також почала цитувати керівна партія Угорщини "Фідес".

Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим,

– заявив Орбан.

Він закликає змінити правила, бо "українська продукція їм не відповідає", тому не може бути допущена на європейський ринок. Щоправда, про 12 мільйонів тонн російського зерна, яке лише минулого року ввезли у Польщі на противагу 4 мільйонам з України, угорський "чомусь" скромно промовчав.

Він також кинув камінь в напрямку Брюсселя, мовляв, європолітикам доведеться дослухатися до фермерів.

Нові вимоги ЄС обурили європейських фермерів

Не тільки польські та румунські фермери обурені новим екологічним законом ЄС, який робить виробництво агропродукції суттєво дорожчим. Раніше протести відбулися у великій кількості європейських країн.

Однак претензії до України мають лише польські та угорські фермери, для яких українська агропродукція стала загрозою. В Єврокомісії переконують, що ситуація на європейських ринках залишиться стабільна, однак протестувальників це мало хвилює.