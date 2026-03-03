Рейтинг став "сміттєвим": відомий кіновиробник загнав себе у шалені борги

Fitch знизило рейтинги Paramount до BB-plus. Усе через купівлю більшого конкурента Warner Bros, яка обтяжила кіногіганта значним боргом.

Який борг утворився у Paramount?

Paramount зараз очікує деталей умов угоди, фінансування та докладає зусиль щодо скорочення заборгованості, пише Bloomberg.

Корпоративні та довгострокові рейтинги позичальників Paramount Skydance Corp. знижено до "сміттєвого" рівня після угоди медіакомпанії про купівлю більшого конкурента Warner Bros. Через цю угоду Paramount отримав 79 мільярдів доларів боргів.

Зниження рейтингу відображає конкурентний тиск у медіасекторі та тиск на вільний грошовий потік через витрати на трансформацію,

– заявили у Fitch.

Що відомо про купівлю Paramount Warner Bros?

Paramount домовилася про купівлю Warner Bros за 110 мільярдів доларів обійшовши Netflix після багатомісячної боротьби, пише Reuters.

Головний директор із доходів та стратегії компанії Брюс Кемпбелл заявив, що Netflix мав право подвоїти пропозицію конкурента, але вирішив цього не робити.

Netflix мав законне право подвоїти пропозицію Paramount. Як ви всі знаєте, вони зрештою вирішили цього не робити. Це призвело до підписання угоди з Paramount сьогодні вранці,

– зазначив Кемпбелл.

Угода вважається однією з наймасштабніших трансформацій у медіаіндустрії Голлівуду за останні роки. Об'єднання створить одну з найбільших кіностудій світу та надасть Paramount доступ до знакових франшиз Warner Bros, зокрема "Гаррі Поттер" та "Матриця".

Що відомо про продаж Warner Bros?