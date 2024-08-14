Paramount звільняє 15% персоналу в США: медіагігант у кризі

Paramount Global оголосила про звільнення 15% своїх працівників у США, що є частиною масштабного скорочення робочої сили. Це рішення, ймовірно, пов'язане з фінансовою кризою, яка наразі охопила компанію.

Чому Paramount скорочує персонал

Як повідомляється, співголови правління Paramount у внутрішній записці заявили, що компанія досягла "точки перелому", яка вимагає змін для зміцнення бізнесу. Відтак, компанія, що володіє мережами CBS, MTV і Comedy Central, має на меті зменшити щорічні витрати на 500 мільйонів доларів.

Читайте також: Чому акції Airbnb впали на майже 16%

Завдяки цьому компанія також прагне відновити прибуткове зростання перед злиттям із компанією Skydance Media.

Очікується, що скорочення, оголошені під час телефонної розмови минулого тижня, торкнуться близько 2 000 осіб. Вони триватимуть до кінця 2024 року, при цьому 90% з них планується завершити до кінця вересня.

Реструктуризація триває на фоні складної ситуації на ринку лінійного телебачення, де нью-йоркська компанія нещодавно знизила вартість своїх кабельних мереж майже на 6 мільярдів доларів.