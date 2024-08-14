Почему Paramount сокращает персонал

Как сообщается, сопредседатели правления Paramount во внутренней записке заявили, что компания достигла "точки перелома", которая требует изменений для укрепления бизнеса. Поэтому, компания, владеющая сетями CBS, MTV и Comedy Central, имеет целью уменьшить ежегодные расходы на 500 миллионов долларов.

Читайте также: Почему акции Airbnb упали почти на 16%

Заметьте! Благодаря этому компания также стремится восстановить прибыльный рост перед слиянием с компанией Skydance Media.

Ожидается, что сокращения, объявленные во время телефонного разговора на прошлой неделе, коснутся около 2 000 человек. Они продлятся до конца 2024 года, при этом 90% из них планируется завершить до конца сентября.

Интересно! Реструктуризация продолжается на фоне сложной ситуации на рынке линейного телевидения, где нью-йоркская компания недавно снизила стоимость своих кабельных сетей почти на 6 миллиардов долларов.