Sotheby's продаватиме рекордну колекцію шампанського – кому належить колекція з 1500 пляшок

16 червня 2024, 15:50
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Джерело:

Financial Time

Незабаром в Парижі "з молотка" продадуть чергову партію колекційного алкоголю. Втім, такої колекції на продаж раніше ще не було.

Рекордна колекція шампанського 

Наступного тижня у Парижі на аукціоні Sotheby's виставлять близько 1500 пляшок найкращого марочного шампанського. Ця унікальна колекція належить мільярдеру з Тайваню П'єру Чену. 

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Це вже другий і п'яти аукціонів, в цій серії Чен планує продати 25 тисяч пляшок зі своєї колекції. Що стосується події наступного тижня, то це буде найбільша подія з продажу шампанського в історії. 

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У листопаді минулого року Чен продав на Sotheby's вина на 16,8 мільйона доларів. 

Унікальні екземпляри 

У Парижі гостям аукціону запропонують багато рідкісних пляшок. Зокрема, лот з п'яти пляшок Salon Le Mesnil, Blanc de Blancs 1971 року буде торгуватися з 18 тисяч євро. 

Також будуть представлені пляшки з Krug, Dom Pérignon, Salon та Roederer, датовані від 1950-х років. 

Рідко можна побачити такі вина, навіть у невеликих обсягах, на аукціонах, не кажучи вже про те, щоб вони складали цілий аукціон,
– стверджують організатори аукціону. 

Sotheby's сподівається, що азійські покупці візьмуть участь у торгах. Раніше вони мало цікавилися шампанським, але зараз ситуація кардинально змінилася. 

Автор: Ярослав Сиваківський