Sotheby's продаватиме рекордну колекцію шампанського – кому належить колекція з 1500 пляшок

Незабаром в Парижі "з молотка" продадуть чергову партію колекційного алкоголю. Втім, такої колекції на продаж раніше ще не було.

Рекордна колекція шампанського

Наступного тижня у Парижі на аукціоні Sotheby's виставлять близько 1500 пляшок найкращого марочного шампанського. Ця унікальна колекція належить мільярдеру з Тайваню П'єру Чену.

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Це вже другий і п'яти аукціонів, в цій серії Чен планує продати 25 тисяч пляшок зі своєї колекції. Що стосується події наступного тижня, то це буде найбільша подія з продажу шампанського в історії.

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У листопаді минулого року Чен продав на Sotheby's вина на 16,8 мільйона доларів.

Унікальні екземпляри

У Парижі гостям аукціону запропонують багато рідкісних пляшок. Зокрема, лот з п'яти пляшок Salon Le Mesnil, Blanc de Blancs 1971 року буде торгуватися з 18 тисяч євро.

Також будуть представлені пляшки з Krug, Dom Pérignon, Salon та Roederer, датовані від 1950-х років.

Рідко можна побачити такі вина, навіть у невеликих обсягах, на аукціонах, не кажучи вже про те, щоб вони складали цілий аукціон,

– стверджують організатори аукціону.

Sotheby's сподівається, що азійські покупці візьмуть участь у торгах. Раніше вони мало цікавилися шампанським, але зараз ситуація кардинально змінилася.