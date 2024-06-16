Рекордная коллекция шампанского
На следующей неделе в Париже на аукционе Sotheby's выставят около 1500 бутылок лучшего марочного шампанского. Эта уникальная коллекция принадлежит миллиардеру из Тайваня Пьеру Чену.
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Это уже второй и пяти аукционов, в этой серии Чен планирует продать 25 тысяч бутылок из своей коллекции. Что касается события на следующей неделе, то это будет самое большое событие по продаже шампанского в истории.
В ноябре прошлого года Чен продал на Sotheby's вина на 16,8 миллиона долларов.
Уникальные экземпляры
В Париже гостям аукциона предложат много редких бутылок. В частности, лот из пяти бутылок Salon Le Mesnil, Blanc de Blancs 1971 года будет торговаться с 18 тысяч евро.
Также будут представлены бутылки из Krug, Dom Pérignon, Salon и Roederer, датированные от 1950-х годов.
Редко можно увидеть такие вина, даже в небольших объемах, на аукционах, не говоря уже о том, чтобы они составляли целый аукцион,
– утверждают организаторы аукциона.
Sotheby's надеется, что азиатские покупатели примут участие в торгах. Ранее они мало интересовались шампанским, но сейчас ситуация кардинально изменилась.