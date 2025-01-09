"Укрпошта" домовилась про партнерство з TEMU: що зміниться для клієнтів

"Укрпошта" повідомила про початок стратегічного партнерства з популярним серед українців китайським маркетплейсом TEMU.

Співпраця "Укрпошти" з TEMU: що відомо

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського. При цьому він зазначив, що ця новина може "зробити непоганий срач у дусі "ви ускладнюєте життя локальним гравцям", та все ж, вважає, що таким чином компанія "покращує умови для клієнтів та українських споживачів".

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За словами Смілянського, Укрпошта" та TEMU оголошують про початок стратегічного партнерства після пілотного проекту, впродовж якого "Укрпошта" доставила з відомого китайського маркетплейса більш як 1,5 мільйона посилок.

"І не просто доставила, а розмитнила та доставила у піковий період понад 80% відправлень за 3 дні й менше", – наголосив посадовець. Невдовзі, за його словами, користувачі зможуть відстежувати замовлення у новому мобільному застосунку.

Плани "Укрпошти"

Також, згідно з повідомленням Смілянського, "Укрпошта" планує:

впродовж 1 кварталу 2025 року планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок;

задає планку доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні – з моменту перетину кордону України.

Лідерство в експортних відправленнях

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, "Укрпошта" продовжує утримувати позиції лідера на ринку доставки посилок, з домінуючою часткою понад 50% в експортних відправленнях. Він підкреслив ефективність роботи компанії, зазначивши, що посилки доставляються до Лондона за 5 – 7 днів, а до США – за 8 – 14 днів, і все це за конкурентними тарифами.

Він наголосив, що "Укрпошта" зарекомендувала себе як лідер у доставці посилок з Китаю, обробляючи понад 60% таких відправлень та підкреслив високі очікування китайських клієнтів, зазначивши, що логістичні компанії обираються на основі якості та швидкості доставки.