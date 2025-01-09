Сотрудничество "Укрпочты" с TEMU: что известно

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского. При этом он отметил, что эта новость может "сделать неплохой срач в духе "вы усложняете жизнь локальным игрокам", и все же, считает, что таким образом компания "улучшает условия для клиентов и украинских потребителей".

Смотрите также "Будапештский меморандум – это х***я": Укрпочта хочет выпустить новую марку с цитатой Зеленского

По словам Смелянского, Укрпочта" и TEMU объявляют о начале стратегического партнерства после пилотного проекта, в течение которого "Укрпочта" доставила из известного китайского маркетплейса более 1,5 миллиона посылок.

"И не просто доставила, а растаможила и доставила в пиковый период более 80% отправлений за 3 дня и меньше", – подчеркнул чиновник. Вскоре, по его словам, пользователи смогут отслеживать заказы в новом мобильном приложении.

Планы "Укрпочты"

Также, согласно сообщению Смелянского, "Укрпочта" планирует:

в течение 1 квартала 2025 года планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок;

задает планку доставлять более 90% посылок за 1-2 дня – с момента пересечения границы Украины.

Лидерство в экспортных отправлениях

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, "Укрпочта" продолжает удерживать позиции лидера на рынке доставки посылок, с доминирующей долей более 50% в экспортных отправлениях. Он подчеркнул эффективность работы компании, отметив, что посылки доставляются в Лондон за 5 – 7 дней, а в США – за 8 – 14 дней, и все это по конкурентным тарифам.

Он отметил, что "Укрпочта" зарекомендовала себя как лидер в доставке посылок из Китая, обрабатывая более 60% таких отправлений и подчеркнул высокие ожидания китайских клиентов, отметив, что логистические компании выбираются на основе качества и скорости доставки.