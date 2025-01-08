В Укрпочте рассматривают возможность выпуска новой марки, посвященную этому заявлению, сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора компании Игоря Смелянского.

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Что известно о новой марке о Будапештском меморандуме

В Укрпочте рассматривают возможность создания почтовой марки с надписью "Будапештский меморандум – это х...я".

Пока вы голосуете за лучшую марку 2024 года, мы уже размышляем о первых выпусках 2025-го. А после интервью президента подумалось, не продолжить ли серию "Русский военный корабль, иди... !" маркой "Будапештский меморандум - это х...я". Что скажете, будет популярной?,

– написал Смелянский.

Как выглядит проект марки, посвященной словам Зеленского / фото Игоря Смелянского

Заметим, в интервью Зеленский в резко раскритиковал Будапештский меморандум. "Всем было пох*ру на Украину, на этих людей, на эти гарантии", – заявил он. Президент подчеркнул, что нельзя доверять бумажке, в которой написано, что "поверьте, мы вас спасем", если на вас нападут.

Зеленский напомнил, что Будапештский договор предусматривал, что Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. Соответственно все страны-гаранты должны срочно встретиться. Впрочем, ни одно из этих государств не ответило на письмо и не приехало.