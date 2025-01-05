В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману политик заметил, что Украина на протяжении долгих лет ехала в поезде с гарантиями безопасности, которые были лишь "бумажками", передает 24 Канал.

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Зеленский объяснил, почему сильные гарантии безопасности так важны

Так, президент вспомнил, что в начале своей независимости Украина имела гарантии безопасности в виде ядерного оружия. Впрочем, США и Россия заставили Киев отказаться от него. Тогда был подписан Будапештский меморандум. На нем гарантами безопасности Украины выступали 5 стран – США, Россия, Британия, Франция и Китай. В документе были прописаны "заверения", что Украина будет территориально целостной и с собственным суверенитетом.

"Сейчас нужно было бы найти этих всех людей и посадить в тюрьму, кто все это придумал", – резко высказался Зеленский о содержании меморандума.

Президент отметил, что после оккупации Крыма и части Донецкой области Украина где-то трижды отправляла официальные письма странам – членам меморандума.

Будапештский договор предусматривал, что Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. Соответственно все страны-гаранты должны срочно встретиться. Впрочем, ни одно из этих государств не ответило на письмо и не приехало.

"Всем было пох*ру на Украину, на этих людей, на эти гарантии", – заявил Зеленский. Он подчеркнул, что нельзя доверять бумажке, в которой написано, что "поверьте, мы вас спасем", если на вас нападут.

С Минскими соглашениями была такая же история. С 2019 года Украина добивалась прекращения огня, состоялись сотни встреч. И ничего не изменилось.

Отдельно Зеленский вспомнил, что в 2008 году президент-республиканец Буш заявил, что Украина должна быть в НАТО. Но тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель была против. Она поспособствовала тому, чтобы перекрыть Украине путь в Альянс.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть конкретными.