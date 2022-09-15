Patreon скоротила штат і закриває офіси в Європі: це може вплинути на заробіток авторів контенту

Американська Patreon, що володіє однойменною платформою, скоротила 17% своїх працівників. Крім того, компанія закрила два офіси в Європі – у Берліні та Дубліні.

Роботу втратили близько 80 працівників компанії з різних відділів. Зазначається, що зміни стратегії ведення бізнесу Patreon надалі можуть повпливати й на творців контенту, які користуються платформою.

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Patreon змінює підхід до ведення бізнесу

Генеральний директор Patreon Джек Конте заявив, що компанія скоротила 80 робочих місць в операційному, фінансовому та інших відділах через зміни у глобальній технологічній галузі та тривожну економічну ситуацію. Саме ці чинники, за його словами, змусили бізнес переглянути план власного розвитку.

Оскільки світ почав оговтуватись після наслідків пандемії (COVID-19 – ред. 24 канал) і зіткнувся зі сповільненням економічного зростання, попередній план розвитку більше нам не підходить. Я беру на себе всю відповідальність за вибір початкового шляху й нинішні зміни, які будуть дуже складними для нашої команди,

– наголосив Конте.

Очільник компанії також зауважив, що Patreon має намір переглянути умови співпраці з авторами контенту на платформі, – ймовірно, у майбутньому майданчик стягуватиме вищі комісії зі своїх користувачів.

Як пише The Wall Street Journal, компанія досягла безпрецедентного розвитку у період пандемії – у квітні 2021 року Patreon отримала від інвесторів 155 мільйонів доларів фінансування, й у межах раунду була оцінена у 4 мільярди доларів.

Наразі ж динаміка розвитку Patreon значно знижується. Разом з тим, станом на зараз, майданчик налічує понад 250 тисяч авторів контенту, яких фінансово підтримує близько 8 мільйонів підписників по всьому світу.