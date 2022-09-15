Работу потеряли около 80 работников компании из разных отделов. Отмечается, что изменения стратегии ведения бизнеса Patreon в дальнейшем могут повлиять и на создателей контента, пользующихся платформой.

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Patreon меняет подход к ведению бизнеса

Генеральный директор Patreon Джек Конте заявил, что компания сократила 80 рабочих мест в операционном, финансовом и других отделах из-за изменений в глобальной технологической отрасли и тревожной экономической ситуации. Именно эти факторы, по его словам, заставили бизнес пересмотреть план собственного развития.

Поскольку мир начал приходить в себя после последствий пандемии (COVID-19 – ред. 24 канал) и столкнулся с замедлением экономического роста, предыдущий план развития больше нам не подходит. Я беру на себя всю ответственность за выбор первоначального пути и нынешние изменения, которые будут очень сложны для нашей команды,

– подчеркнул Конте.

Глава компании также отметил, что Patreon намерена пересмотреть условия сотрудничества с авторами контента на платформе, – вероятно, в будущем площадка будет взимать большие комиссии со своих пользователей.

Как пишет The Wall Street Journal, компания достигла беспрецедентного развития в период пандемии – в апреле 2021 года Patreon получила от инвесторов 155 миллионов долларов финансирования и в рамках раунда была оценена в 4 миллиарда долларов.

Сейчас же динамика развития Patreon значительно снижается. Вместе с тем, по состоянию на сегодня, площадка насчитывает более 250 тысяч авторов контента, которых финансово поддерживает около 8 миллионов подписчиков по всему миру.