Люксовий бренд Paul Smith оголосив про вихід з Росії
Джерело:Daily Mail
Британська мережа люксового одягу Paul Smith оголосила про припинення роботи у Росії. Це сталось на тлі згадки компанії у журналістському розслідуванні.
Звинувачення проти Paul Smith
Компанія Paul Smith повідомила, що припинила постачання товарів у Росію та розірвала договір з російським партнером з франчайзингу. Це сталось після того, як на минулому тижні ЗМІ оприлюднили дані про те, що бренд продає свою продукцію у Росію через партнера.
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Тож у компанії заявили, що безпосередньо не торгує з Росією, а протягом останніх 20 років бізнесом у країні-агресорі керує партнер із франчайзингу.
Ми вимагали, щоб ці магазини були закриті, і тепер ми припинили всі поставки дистриб'ютору,
– сказав співрозмовник з Paul Smith у коментарі Daily Mail.
Він додав, рішення дозволити російським магазинам торгувати від імені Paul Smith після початку вторгнення Росії до України було помилкою.
Хто керував магазинами Paul Smith у Росії
- Магазинами та онлайн-торгівлею Paul Smith у Росії управляє фірма Bosco di Ciliegi, заснована бізнесменом Михайлом Кусніровичем.
- У мережу Bosco di Ciliegi входить понад 200 монобрендових магазинів одягу та аксесуарів, у тому числі Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Gucci, ISAIA, Moschino та інші.