Люксовий бренд Paul Smith оголосив про вихід з Росії

4 лютого 2023, 14:24
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Джерело:

Daily Mail

Британська мережа люксового одягу Paul Smith оголосила про припинення роботи у Росії. Це сталось на тлі згадки компанії у журналістському розслідуванні.

Звинувачення проти Paul Smith

Компанія Paul Smith повідомила, що припинила постачання товарів у Росію та розірвала договір з російським партнером з франчайзингу. Це сталось після того, як на минулому тижні ЗМІ оприлюднили дані про те, що бренд продає свою продукцію у Росію через партнера. 

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Тож у компанії заявили, що безпосередньо не торгує з Росією, а протягом останніх 20 років бізнесом у країні-агресорі керує партнер із франчайзингу.

Ми вимагали, щоб ці магазини були закриті, і тепер ми припинили всі поставки дистриб'ютору,
– сказав співрозмовник з Paul Smith у коментарі Daily Mail.

Він додав, рішення дозволити російським магазинам торгувати від імені Paul Smith після початку вторгнення Росії до України було помилкою.

Хто керував магазинами Paul Smith у Росії

  • Магазинами та онлайн-торгівлею Paul Smith у Росії управляє фірма Bosco di Ciliegi, заснована бізнесменом Михайлом Кусніровичем.
  • У мережу Bosco di Ciliegi входить понад 200 монобрендових магазинів одягу та аксесуарів, у тому числі Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Gucci, ISAIA, Moschino та інші. 
Автор: Дар'я Вереньова