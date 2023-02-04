Обвинение против Paul Smith

Компания Paul Smith сообщила, что прекратила поставки товаров в Россию и расторгла договор с российским партнером по франчайзингу. Это произошло после того, как на прошлой неделе СМИ обнародовали данные о том, что бренд продает свою продукцию в Россию через партнера.

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Поэтому в компании заявили, что непосредственно не торгует с Россией, а за последние 20 лет бизнесом в стране-агрессоре руководит партнер по франчайзингу.

Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибьютору,

– сказал собеседник из Paul Smith в комментарии Daily Mail.

Он добавил, что решение разрешить российским магазинам торговать от имени Paul Smith после начала вторжения России в Украину было ошибкой.

Кто руководил магазинами Paul Smith в России