Звинувачення проти Paul Smith

Компанія Paul Smith повідомила, що припинила постачання товарів у Росію та розірвала договір з російським партнером з франчайзингу. Це сталось після того, як на минулому тижні ЗМІ оприлюднили дані про те, що бренд продає свою продукцію у Росію через партнера.

Читайте також H&M прозвітував про різке падіння прибутку: як на це вплинув вихід компанії з Росії

Тож у компанії заявили, що безпосередньо не торгує з Росією, а протягом останніх 20 років бізнесом у країні-агресорі керує партнер із франчайзингу.

Ми вимагали, щоб ці магазини були закриті, і тепер ми припинили всі поставки дистриб'ютору,

– сказав співрозмовник з Paul Smith у коментарі Daily Mail.

Він додав, рішення дозволити російським магазинам торгувати від імені Paul Smith після початку вторгнення Росії до України було помилкою.

Хто керував магазинами Paul Smith у Росії