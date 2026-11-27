Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5064-IX, який спрощує адміністрування податку на додану вартість. Також оновляться правила податкової звітності. Зміни передбачають менше звітних процедур для підприємців, автоматизацію частини документів та нові правила проведення податкових перевірок.

Що зміниться для платників ПДВ

Закон про ПДВ передбачає розвиток електронної взаємодії між підприємцями та контролюючими органами, а також спрощення оформлення податкових накладних і подання декларацій. Про підписання документа повідомила Верховна Рада.

Зокрема, нові правила передбачають такі зміни:

ФОПи – платники ПДВ зможуть подавати звітність щокварталу замість щомісяця. Кількість звітних періодів скоротиться з 12 до 4 на рік; ДПС зможе частково попередньо заповнювати декларації з ПДВ та податкові накладні для ФОПів на основі наявної інформації. Підприємцю залишатиметься перевірити дані та подати документи; Поріг для документальної позапланової перевірки щодо бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ підвищать зі 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень; Складання зведених податкових накладних спростять, зокрема у випадках отримання попередньої оплати від покупців, які не є платниками ПДВ.

У результаті підприємці матимуть менше звітних процедур, зможуть витрачати менше часу на оформлення документів та знизити адміністративні витрати.

ПДВ для ФОПів можуть запровадити з 2028 року

Водночас уряд працює над реформуванням спрощеної системи оподаткування, щоб збільшити надходження до державного бюджету. Серед можливих нововведень – обов'язкова реєстрація платниками ПДВ для ФОПів із річним оборотом понад 85 тисяч євро, або близько 4 мільйонів гривень, починаючи з 2028 року. Для визначення порогу в гривнях використовуватимуть курс НБУ на 1 січня відповідного року.

За запропонованими правилами, після перевищення встановленої межі підприємцям доведеться зареєструватися платниками ПДВ, вести відповідний податковий облік та складати податкові накладні. Для ФОПів третьої групи, які нині сплачують єдиний податок за ставкою 5% без ПДВ, передбачено перехід на ставку 3% із реєстрацією платником ПДВ.



