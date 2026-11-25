ПДВ для ФОПів: поріг становитиме 85 тисяч євро

Мінфін пропонує скасувати виняток, який нині звільняє платників єдиного податку першої, другої та третьої груп від обов'язкової реєстрації платниками ПДВ після перевищення відповідного порогу, відомо із законопроєкту.

Adv

За оновленим законопроєктом, вимога поширюватиметься на ФОПів та юридичних осіб усіх трьох груп:

Поріг – 85 000 євро обороту (понад 4 мільйони гривень). Йдеться про постачання товарів і послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ. Для визначення суми у гривні використовуватимуть офіційний курс НБУ на 00:00 1 січня відповідного року.

Виняток залишиться для електронних резидентів третьої групи. Після перевищення встановленої межі підприємцю доведеться зареєструватися платником ПДВ, вести відповідний податковий облік, а також складати та реєструвати податкові накладні.

Водночас підприємці зможуть залишитися на спрощеній системі оподаткування.

ФОПи третьої групи замість 5% платитимуть 3% плюс ПДВ

Окремі зміни стосуватимуться підприємців третьої групи, які зараз сплачують єдиний податок за ставкою 5% без ПДВ.

Реклама

Після перевищення порогу у 85 тисяч євро вони повинні будуть перейти на ставку 3% єдиного податку та зареєструватися платниками ПДВ. Заяву про зміну ставки потрібно буде подати не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем перевищення порогу.

Ставка 3% почне діяти з першого числа місяця, наступного за місяцем подання заяви, за умови реєстрації підприємця платником ПДВ.

Тим часом ФОПи першої та другої груп зможуть залишитися у своїх групах і водночас зареєструватися платниками ПДВ.

Податкова зможе реєструвати ФОПів платниками ПДВ автоматично

Мінфін пропонує запровадити автоматичну реєстрацію платників ПДВ із 1 січня 2028 року. Податкова визначатиме підприємців, які перевищили поріг, за даними їхньої звітності.

Для цього враховуватимуть декларації за рік та звіти за період із четвертого кварталу 2026-го до третього кварталу 2027 року. Водночас у законопроєкті передбачили механізм скасування такої реєстрації:

Реклама

протягом першого кварталу 2028 року податкова перевірить звітність за весь 2027 рік;

якщо перевищення порогу не підтвердиться, реєстрацію платником ПДВ анулюють;

анулювання відбудеться з дати первинної реєстрації – 1 січня 2028 року.

Перший квартал 2028 року стане перехідним

Для нових платників ПДВ Мінфін передбачив спеціальні правила на січень-березень 2028 року. У цей період підприємці не визначатимуть податкові зобов'язання з ПДВ, не формуватимуть податковий кредит, не складатимуть і не реєструватимуть податкові накладні та розрахунки коригування.

Також за перший квартал 2028 року не потрібно буде подавати декларацію з ПДВ. Першу звітність нові платники податку подадуть за другий квартал.

Для підприємців, які вперше працюватимуть із ПДВ за новими правилами, Мінфін пропонує тимчасово пом'якшити податкові санкції. У період із другого до четвертого кварталу 2028 року за перші п'ять порушень штраф становитиме 1 гривня за кожне.

Реклама

Пільгові санкції поширюватимуться на окремі порушення Податкового кодексу, зокрема:

несвоєчасне подання податкової звітності;

порушення строків реєстрації податкових накладних;

визначені порушення правил нарахування та сплати податку.

Пільговий режим діятиме лише для перших п'яти порушень у зазначений період. Після цього підприємців штрафуватимуть за стандартними правилами податкової відповідальності.