Для ФОП спростили правила сплати ПДВ: що змінюється

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Які податкові зміни передбачає закон

Документ має спростити виконання податкових обов'язків як для підприємців, так і для компаній. За закон проголосували 273 народні депутати, повідомляє Верховна Рада.

Зокрема, він передбачає кілька важливих нововведень.

1. ФОПи зможуть обирати період звітності з ПДВ

Фізичні особи-підприємці, які зареєстровані платниками ПДВ, отримають право самостійно визначати період подання звітності. На вибір буде два варіанти:

щомісячна звітність;

квартальна звітність.

2. Податкові документи автоматично заповнюватимуть в електронному кабінеті

Закон передбачає розширення можливостей електронного кабінету платника податків. У ньому планують запровадити попереднє автоматичне заповнення:

податкової звітності;

податкових накладних.

Для цього використовуватимуть інформацію, яка вже є в інформаційних системах податкових органів. Очікується, що нововведення скоротить кількість операцій, які платникам доводиться виконувати вручну, та спростить підготовку документів.

3. Зведені податкові накладні можна буде складати раз на місяць

Платники ПДВ зможуть складати зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця. Це стосується операцій із постачання товарів або послуг покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ, а також випадків отримання від них попередньої оплати.

Такий підхід має спростити оформлення документів за відповідними операціями.

4. Перенесення від'ємного значення ПДВ під час реорганізації спростять

Ще одна зміна стосується перетворення платника податку. Закон передбачає спрощення процедури перенесення від'ємного значення ПДВ.

Якщо платника своєчасно перереєструють, документальну перевірку для такого перенесення пропонують не проводити.

5. Змінять механізм сплати податкових зобов'язань після перевірок

Окремий блок документа стосується тимчасового механізму стимулювання добровільної сплати податкових зобов'язань, які нарахували за результатами документальних перевірок під час воєнного стану.

Закон передбачає вдосконалення цього механізму, щоб заохотити платників добровільно сплачувати визначені податкові суми.

Що зміниться для податкових перевірок

Окремо закон передбачає підвищення порогу для податкових перевірок – зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Це одна з ключових змін документа, яка має вплинути на підхід до контролю за платниками податків.

Уряд також працює над реформуванням спрощеної системи оподаткування, щоб збільшити надходження до державного бюджету. Серед можливих нововведень раніше розглядали запровадження ПДВ для ФОП із 2028 року.

У вересні стало відомо, що Україна домовилася з міжнародними донорами про граничний річний оборот, після перевищення якого підприємець має реєструватися платником ПДВ. Поріг планують встановити на максимально допустимому рівні, передбаченому в Європейському Союзі. Це 85 тисяч євро – річний оборот, після якого може виникати обов'язок реєстрації платником ПДВ.

Водночас окремі держави встановлюють нижчі ліміти, у деяких країнах він становить 45 тисяч або навіть 25 тисяч євро. Є й держави, де обов'язок сплачувати ПДВ може виникати фактично з першого обороту.