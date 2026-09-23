Яким буде поріг для ФОП

У Євросоюзі поріг запровадження ПДВ для ФОПів становить 85 тисяч євро. Про таку домовленість із донорами повідомила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей під час форуму, пише "Інтерфакс-Україна".

Ми, чесно вам скажу, вже домовилися з донорами, що буде найвищий рівень. Але те, що ці правила треба вводити, – це вимога часу. Яким чином вводити, теж в мене є на це відповідь: спершу ми повинні зробити так, щоб це було, якнайменше боляче для саме малого бізнесу,

– сказала вона.

Основна зміна стосується порогу, після якого виникатиме обов'язок зареєструватися платником податку. В Україні його планують встановити на рівні:

85 тисяч євро обороту на рік;

за курсом євро, який діятиме на момент застосування правила;

або з можливим прямим зазначенням суми в євро.

За нинішнім курсом Національного банку України це близько 4,37 мільйони гривень.

Чому Україна має змінити правила

За словами Воробей, зміна пов'язана з виконанням вимог законодавства ЄС щодо адміністрування ПДВ.

Там не написано, що треба вводити ПДВ для ФОПів. Там написано, що всі суб'єкти господарювання, які мають обсяг обороту більше, ніж 85 тисяч євро, зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ незалежно від форми оподаткування,

– зазначила заступниця міністра.

При цьому це саме верхня межа. Окремі країни ЄС встановлюють нижчі пороги: за словами представниці Мінфіну, у деяких випадках це 45 тисяч або 25 тисяч євро, а в окремих країнах ПДВ може застосовуватися фактично з першого обороту.

Нагадаємо, що раніше ситуація виглядала інакше. Початковий варіант порогу ПДВ для ФОП передбачав значно нижчу стелю – 1 мільйон гривень. Саме це викликало значну критику з боку представників спрощеної системи.

У березні Мінфін також оприлюднив законопроєкт, у якому пропонувалося зробити обов'язковою реєстрацію платниками ПДВ для спрощенців із доходом від 4 мільйонів гривень на рік. Згодом українська сторона домоглася відтермінування цих зобов'язань, аргументувавши неможливістю ухвалення відповідних змін за поточних умов.

Які пороги діють для ФОП зараз

Наразі правила залежать від системи оподаткування підприємця:

Для ФОП на загальній системі поріг обов'язкової реєстрації платником ПДВ становить 1 мільйон гривень. Для ФОП на спрощеній системі діє інший показник – 1 167 мінімальних зарплат. У 2026 році це близько 10,09 мільйонів гривень.

Якщо запропоноване урядом підвищення мінімальної зарплати на 10,4% буде ухвалене, у 2027 році цей показник може зрости приблизно до 11,14 мільйона гривень.