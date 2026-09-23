Каким будет порог для ФЛП

В Евросоюзе порог введения НДС для ФЛП составляет 85 тысяч евро. Об этой договоренности с донорами сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей во время форума, пишет "Интерфакс-Украина".

Мы, честно вам скажу, уже договорились с донорами о том, что будет максимальный уровень. Но что эти правила нужно вводить, – это требование времени. Как именно вводить, у меня тоже есть ответ: сначала мы должны сделать так, чтобы это было как можно менее болезненно именно для малого бизнеса,

– сказала она.

Основное изменение касается порога, после превышения которого возникает обязанность зарегистрироваться в качестве налогоплательщика. В Украине его планируют установить на уровне:

85 тысяч евро оборота в год;

по курсу евро, действующему на момент применения правила;

или с возможным прямым указанием суммы в евро.

По текущему курсу Национального банка Украины это около 4,37 миллиона гривен.

Почему Украина должна изменить правила

По словам Воробея, изменение связано с выполнением требований законодательства ЕС в отношении администрирования НДС.

Там не сказано, что нужно вводить НДС для ФЛП. Там сказано, что все субъекты хозяйствования, чей оборот превышает 85 тысяч евро, обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС независимо от формы налогообложения,

– отметила заместитель министра.

При этом это именно верхний предел. Отдельные страны ЕС устанавливают более низкие пороги: по словам представительницы Минфина, в некоторых случаях это 45 тысяч или 25 тысяч евро, а в отдельных странах НДС может применяться фактически с первого оборота.

Напомним, что ранее ситуация выглядела иначе. Первоначальный вариант порога НДС для ФЛП предусматривал значительно более низкий потолок – 1 миллион гривен. Именно это вызвало значительную критику со стороны представителей упрощенной системы.

В марте Минфин также обнародовал законопроект, в котором предлагалось сделать обязательной регистрацию в качестве плательщиков НДС для участников упрощенной системы с доходом от 4 миллионов гривен в год. Впоследствии украинская сторона добилась отсрочки этих обязательств, аргументировав это невозможностью принятия соответствующих изменений в текущих условиях.

Какие пороги действуют для ФЛП сейчас

В настоящее время правила зависят от системы налогообложения предпринимателя:

Для ФЛП на общей системе порог обязательной регистрации в качестве плательщика НДС составляет 1 миллион гривен. Для ФЛП на упрощенной системе действует другой показатель – 1 167 минимальных зарплат. В 2026 году это около 10,09 миллионов гривен.

Если предложенное правительством повышение минимальной зарплаты на 10,4% будет одобрено, в 2027 году этот показатель может вырасти примерно до 11,14 миллиона гривен.