Каким будет порог для ФЛП
В Евросоюзе порог введения НДС для ФЛП составляет 85 тысяч евро. Об этой договоренности с донорами сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей во время форума, пишет "Интерфакс-Украина".
Мы, честно вам скажу, уже договорились с донорами о том, что будет максимальный уровень. Но что эти правила нужно вводить, – это требование времени. Как именно вводить, у меня тоже есть ответ: сначала мы должны сделать так, чтобы это было как можно менее болезненно именно для малого бизнеса,
– сказала она.
Основное изменение касается порога, после превышения которого возникает обязанность зарегистрироваться в качестве налогоплательщика. В Украине его планируют установить на уровне:
- 85 тысяч евро оборота в год;
- по курсу евро, действующему на момент применения правила;
- или с возможным прямым указанием суммы в евро.
По текущему курсу Национального банка Украины это около 4,37 миллиона гривен.
Почему Украина должна изменить правила
По словам Воробея, изменение связано с выполнением требований законодательства ЕС в отношении администрирования НДС.
Там не сказано, что нужно вводить НДС для ФЛП. Там сказано, что все субъекты хозяйствования, чей оборот превышает 85 тысяч евро, обязаны зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС независимо от формы налогообложения,
– отметила заместитель министра.
При этом это именно верхний предел. Отдельные страны ЕС устанавливают более низкие пороги: по словам представительницы Минфина, в некоторых случаях это 45 тысяч или 25 тысяч евро, а в отдельных странах НДС может применяться фактически с первого оборота.
Напомним, что ранее ситуация выглядела иначе. Первоначальный вариант порога НДС для ФЛП предусматривал значительно более низкий потолок – 1 миллион гривен. Именно это вызвало значительную критику со стороны представителей упрощенной системы.
В марте Минфин также обнародовал законопроект, в котором предлагалось сделать обязательной регистрацию в качестве плательщиков НДС для участников упрощенной системы с доходом от 4 миллионов гривен в год. Впоследствии украинская сторона добилась отсрочки этих обязательств, аргументировав это невозможностью принятия соответствующих изменений в текущих условиях.
Какие пороги действуют для ФЛП сейчас
В настоящее время правила зависят от системы налогообложения предпринимателя:
- Для ФЛП на общей системе порог обязательной регистрации в качестве плательщика НДС составляет 1 миллион гривен.
- Для ФЛП на упрощенной системе действует другой показатель – 1 167 минимальных зарплат. В 2026 году это около 10,09 миллионов гривен.
Если предложенное правительством повышение минимальной зарплаты на 10,4% будет одобрено, в 2027 году этот показатель может вырасти примерно до 11,14 миллиона гривен.