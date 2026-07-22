Когда может быть введен НДС для ФЛП

Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект до конца апреля 2027 года. Это определено как новый структурный ориентир в сотрудничестве Украины с МВФ, что известно из обновленного меморандума.

После принятия документа новые правила должны вступить в силу с 1 января 2028 года, то есть на год позже, чем предполагалось ранее.

В документе отмечается, что Украина подтвердила намерение отменить освобождение от НДС для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, до конца декабря 2026 года власти должны подготовить механизмы борьбы со схемами уклонения от уплаты налогов.

В частности, речь идет о:

Искусственное "дробление бизнеса" для сохранения права работать по упрощенной системе; переход между упрощенной и общей системами исключительно с целью снижения налоговой нагрузки; Использование ФЛП для сокрытия трудовых отношений и неуплаты НДФЛ и ЕСВ.

Почему МВФ настаивает на реформе

В Фонде считают, что отсрочка означает более позднее поступление дополнительных средств в государственный бюджет.

По оценке МВФ, прямой эффект от расширения базы налогообложения НДС составляет около 0,4% ВВП. Еще больший финансовый результат ожидается благодаря сокращению теневой экономики.

В меморандуме также отмечается, что действующее освобождение ФЛП от НДС, по мнению МВФ, способствует выплате зарплат "в конвертах" и делает более привлекательными схемы контрабанды. Таким образом, пока что предпринимателям не придется переходить на новые правила уже в 2027 году.

Напомним, что изначально предлагалось ввести обязательную уплату НДС для предпринимателей с годовым доходом свыше 1 миллиона гривен, однако однако позже этот порог планировали повысить до 4 миллионов. В настоящее время предприниматели третьей группы могут самостоятельно выбирать одну из моделей налогообложения: 5% единого налога без НДС или 3% единого налога с уплатой НДС.

К слову, изменения, касающиеся возможного в ведения НДС для ФЛП, призваны "выровнять правила игры" для украинского бизнеса. Однако бизнес на самом деле бунтует.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев признал, что бизнес негативно реагирует на идею НДС для ФЛП не только из-за самого налога, но и из-за сложного администрирования системы. По его словам, предприниматели часто готовы даже платить больше, лишь бы избежать чрезмерной бюрократии.