Об этом сообщили в МВФ.

Что известно о новом кредитном транше, который получит Украина?

Как сообщили в МВФ, совет директоров завершил очередной обзор программы сотрудничества с Украиной, что открыло возможность для немедленного перечисления средств.

В фонде отметили, что Украина в целом успешно выполняет условия программы. По состоянию на конец марта все количественные критерии эффективности и индикативные цели были выполнены, хотя реализация отдельных структурных реформ происходила с задержкой.

Украинские власти согласились на корректирующие мероприятия и обновили график проведения ключевых реформ. Речь идет, в частности, об изменениях в сферах фискальной политики, государственного управления, борьбе с коррупцией, энергетике и финансовом секторе.

После получения нового транша общий объем финансирования Украины по программе EFF будет составлять около 2,2 миллиарда долларов.

Кроме этого, Исполнительный совет МВФ завершил консультации по статье IV по Украине за 2026 год. Во время них основное внимание было уделено сохранению макроэкономической стабильности в условиях войны, а также мерам, необходимым для перехода Украины к конкурентной рыночной экономике и дальнейшему продвижению на пути к членству в Европейском Союзе.

Справочно. Статья IV Соглашения МВФ предусматривает регулярный надзор за экономикой государств-членов фонда. В рамках ежегодных консультаций эксперты МВФ оценивают макроэкономическую ситуацию, финансовую устойчивость, валютную политику и ход реформ. По результатам проверки Фонд предоставляет рекомендации по фискальной, монетарной и структурной политике, помогающие стране поддерживать экономическую стабильность и продолжать сотрудничество с МВФ.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что правительство намерено ускорить выполнение согласованных реформ. По его словам, это необходимо для обеспечения стабильного доступа к международному финансированию, укреплению финансовой системы страны, восстановлению экономики и последующей евроинтеграции Украины.

Напомним, миссия МВФ посетила Украину для первого пересмотра четырехлетней программы EFF на 8,1 млрд долларов. В ходе визита обсудили выполнение Украиной обязательств по реформам и налоговым изменениям. Среди ключевых вопросов были введение НДС для ФЛП на упрощенной системе, изменения в налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро и мобилизация внутренних доходов бюджета.

В МВФ отмечают, что эти реформы были необходимы не только для получения финансирования, но и для приближения Украины к вступлению в ЕС. Также Фонд поддерживает меры по сокращению теневой экономики, которая, по оценкам, составила около 45% ВВП страны.