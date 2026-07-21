Про це повідомили у МВФ.

Що відомо про новий кредитний транш, який отримає Україна?

Як повідомили у МВФ, рада директорів завершила черговий перегляд програми співпраці з Україною, що відкрило можливість для негайного перерахування коштів.

У фонді зазначили, що Україна загалом успішно виконує умови програми. Станом на кінець березня всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі були виконані, хоча реалізація окремих структурних реформ відбувалася із затримкою.

Українська влада погодилася на коригувальні заходи та оновила графік проведення ключових реформ. Йдеться, зокрема, про зміни у сферах фіскальної політики, державного управління, боротьби з корупцією, енергетики та фінансового сектору.

Після отримання нового траншу загальний обсяг фінансування України за програмою EFF становитиме близько 2,2 мільярда доларів.

Окрім цього, Виконавча рада МВФ завершила консультації за статтею IV щодо України за 2026 рік. Під час них основну увагу приділили збереженню макроекономічної стабільності в умовах війни, а також заходам, необхідним для переходу України до конкурентної ринкової економіки та подальшого просування на шляху до членства в Європейському Союзі.

Довідково. Стаття IV Угоди МВФ передбачає регулярний нагляд за економікою країн-членів фонду. У межах щорічних консультацій експерти МВФ оцінюють макроекономічну ситуацію, фінансову стабільність, валютну політику та хід реформ. За результатами перевірки Фонд надає рекомендації щодо фіскальної, монетарної та структурної політики, які допомагають країні підтримувати економічну стабільність і продовжувати співпрацю з МВФ.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що уряд має намір прискорити виконання погоджених реформ. За його словами, це необхідно для забезпечення стабільного доступу до міжнародного фінансування, зміцнення фінансової системи країни, відновлення економіки та подальшої євроінтеграції України.

Нагадаємо, місія МВФ відвідала Україну для першого перегляду чотирирічної програми EFF на 8,1 мільярда доларів. Під час візиту обговорили виконання Україною зобов'язань щодо реформ і податкових змін. Серед ключових питань були запровадження ПДВ для ФОП на спрощеній системі, зміни до оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро та мобілізація внутрішніх доходів бюджету.

У МВФ наголошують, що ці реформи були необхідні не лише для отримання фінансування, а й для наближення України до вступу в ЄС. Також Фонд підтримує заходи зі скорочення тіньової економіки, яка, за оцінками, становила близько 45% ВВП країни.