ПДВ для ФОПів неочікувано відклали: коли українцям чекати змін і що буде зі "спрощенкою"

Міжнародний валютний фонд погодився перенести терміни запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для ФОПів. Якщо раніше реформу планували запустити з 1 січня 2027 року, то тепер її відклали.

Коли можуть запровадити ПДВ для ФОПів

Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт до кінця квітня 2027 року. Це визначено як новий структурний маяк у співпраці України з МВФ, про що відомо з оновленого меморандуму.

Після ухвалення документа нові правила мають набути чинності з 1 січня 2028 року, тобто на рік пізніше, ніж передбачалося раніше.

У документі наголошується, що Україна підтвердила намір скасувати звільнення від ПДВ для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Крім цього, до кінця грудня 2026 року влада має підготувати механізми боротьби зі схемами ухилення від сплати податків.

Зокрема, йдеться про:

Штучне “дроблення бізнесу” для збереження права працювати на спрощеній системі; Перехід між спрощеною та загальною системами лише для зменшення податкового навантаження; Використання ФОПів для приховування трудових відносин і несплати ПДФО та ЄСВ.

Чому МВФ наполягає на реформі

У Фонді вважають, що відтермінування означає пізніше надходження додаткових коштів до державного бюджету.

За оцінкою МВФ, прямий ефект від розширення бази оподаткування ПДВ становить близько 0,4% ВВП. Ще більший фінансовий результат очікується завдяки скороченню тіньової економіки.

У меморандумі також зазначено, що чинне звільнення ФОПів від ПДВ, на думку МВФ сприяє виплаті зарплат "у конвертах" та робить більш привабливими схеми контрабанди. Отже, поки що підприємцям не доведеться переходити на нові правила вже у 2027 році.

Нагадаємо, що спочатку пропонувалося запровадити обов'язкову сплату ПДВ для підприємців із річним доходом понад 1 мільйон гривень, проте пізніше цей поріг планували підвищити до 4 мільйонів. Наразі підприємці третьої групи можуть самостійно обирати одну з моделей оподаткування 5% єдиного податку без ПДВ, або 3% єдиного податку зі сплатою ПДВ.

До слова, зміни можливого ПДВ для ФОПів мають на меті "вирівняти правила гри" для українського бізнесу. Проте бізнес насправді бунтує.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев визнав, що бізнес негативно реагує на ідею ПДВ для ФОПів не лише через сам податок, а й через складне адміністрування системи. За його словами, підприємці часто готові навіть платити більше, аби тільки уникнути надмірної бюрократії.