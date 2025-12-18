ФОПи почнуть платити ПДВ: що і коли зміниться для бізнесу

Питання скасування пільги для малих ФОПів обговорюють вже доволі довго, тема стала справді скандальною. Зрештою Мінфін виніс на публічне обговорення законопроєкт та пояснив, яких змін чекати з 1 січня 2027 року.

Які зміни запровадять для малих підприємців?

Зміни мають удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

Дивіться також Стартує з 1 січня: для українців введуть нове правило, за невиконання буде штраф

Мета законопроєкту – зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації. Також планують подолати схеми дроблення бізнесу, "сірого імпорту" та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.

Що саме пропонується:

Час на підготовку. Закон набере чинності лише з 1 січня 2027 року. Це дає бізнесу та державі достатньо часу для налаштування процесів та переходу без стресу.

Зміна ставки для ФОП 3-ї групи. Якщо ви на 3-й групі (5%) і досягнете ліміту в 1 мільйон, ви станете платником ПДВ, а ваша ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

Виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів).

Цифровізація. Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн.

Чому запровадження ПДВ для ФОПів важливе?

Зараз великі гравці часто використовують спрощену систему для "дроблення" бізнесу, отримуючи конкурентну перевагу над тими, хто чесно сплачує ПДВ.

ПДВ робить невигідним продаж нелегально ввезених товарів, адже платникам ПДВ потрібен офіційний податковий кредит ("білі" документи на товар).

За розрахунками, це дозволить залучити до бюджету додатково близько 40 мільярдів гривень на рік, які спрямовуватимуться на фінансування безпеки та оборони.

Зараз Мінфін запрошує всіх зацікавлених ознайомитися з документами та надіслати свої пропозиції, щоб нові правила були максимально справедливими та зручними.

Скандальне скасування пільг для ФОП: передумови