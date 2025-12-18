Укр Рус
ФОПи почнуть платити ПДВ: що і коли зміниться для бізнесу
18 грудня, 17:00
ФОПи почнуть платити ПДВ: що і коли зміниться для бізнесу

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Законопроєкт про ПДВ для ФОПів набере чинності 1 січня 2027 року, дозволяючи бізнесу підготуватися.
  • ФОПи 3-ї групи з лімітом в 1 мільйон стануть платниками ПДВ, а ставка їх єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

Питання скасування пільги для малих ФОПів обговорюють вже доволі довго, тема стала справді скандальною. Зрештою Мінфін виніс на публічне обговорення законопроєкт та пояснив, яких змін чекати з 1 січня 2027 року.

Які зміни запровадять для малих підприємців?

Зміни мають удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

Мета законопроєкту – зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації. Також планують подолати схеми дроблення бізнесу, "сірого імпорту" та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.

Що саме пропонується:

  • Час на підготовку. Закон набере чинності лише з 1 січня 2027 року. Це дає бізнесу та державі достатньо часу для налаштування процесів та переходу без стресу.
  • Зміна ставки для ФОП 3-ї групи. Якщо ви на 3-й групі (5%) і досягнете ліміту в 1 мільйон, ви станете платником ПДВ, а ваша ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.
  • Виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку 3 групи – електронних резидентів (е-резидентів).
  • Цифровізація. Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн.

Чому запровадження ПДВ для ФОПів важливе?

  • Зараз великі гравці часто використовують спрощену систему для "дроблення" бізнесу, отримуючи конкурентну перевагу над тими, хто чесно сплачує ПДВ.
  • ПДВ робить невигідним продаж нелегально ввезених товарів, адже платникам ПДВ потрібен офіційний податковий кредит ("білі" документи на товар).
  • За розрахунками, це дозволить залучити до бюджету додатково близько 40 мільярдів гривень на рік, які спрямовуватимуться на фінансування безпеки та оборони.

Зараз Мінфін запрошує всіх зацікавлених ознайомитися з документами та надіслати свої пропозиції, щоб нові правила були максимально справедливими та зручними.

Скандальне скасування пільг для ФОП: передумови

  • Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.

  • МВФ, зокрема, вимагало скасувати пільги для ФОПів 2 – 3 групи, що змусить їх переходити на загальну систему оподаткування. Одна з вимог роботи у такі системі – сплата ПДВ.