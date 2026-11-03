Стаж не зарахують: коли ФОП можуть урізати пенсію

Сам факт реєстрації ФОП не означає, що всі роки підприємницької діяльності автоматично увійдуть до страхового стажу. Пенсійний фонд пояснив, чому під час підрахунку важливі період роботи, система оподаткування та сплачені внески.

Чи зарахують усі роки роботи ФОП до пенсійного стажу

Правила обліку страхового стажу для підприємців змінювалися кілька разів. Тому під час оформлення пенсії Пенсійний фонд враховує не лише факт реєстрації ФОП, а й те, коли саме людина працювала та чи виконувала вимоги щодо сплати внесків, повідомляє ПФУ.

Умови відрізняються залежно від періоду:

З 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року. Для ФОП на спрощеній системі потрібно підтвердити факт державної реєстрації підприємцем. З 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року. Для окремих періодів підприємницької діяльності на спрощеній системі стаж для визначення права на пенсію можуть зарахувати за умови сплати внесків. Їхній розмір не має значення. З 1 січня 2018 року. Тривалість страхового стажу залежить від суми сплаченого єдиного внеску. Якщо підприємець сплатив його не повністю, період можуть зарахувати пропорційно до сплаченої суми.

Навіть якщо певний період врахують для набуття права на пенсію, це не обов'язково означає, що він повністю вплине на розрахунок її суми.

Якими документами підтвердити стаж ФОПа

Особливу увагу варто приділити періодам роботи до 2004 року. Адже саме тоді відомості про підприємницьку діяльність не завжди можна знайти в електронних реєстрах.

Для підтвердження стажу Пенсійний фонд передбачає різні документи залежно від того, коли людина працювала та яку систему оподаткування застосовувала. Тому підприємцям варто перевірити, чи збереглися документи про реєстрацію та сплату внесків за відповідні роки.

Що робити, якщо в реєстрі немає стажу за 2004 – 2010 роки

Окрема проблема стосується підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування у 2004 – 2010 роках. Деякі з них не бачать відповідних відомостей у реєстрі, через що можуть виникнути питання під час оформлення пенсії.

Для виправлення ситуації передбачена процедура позапланової перевірки. Вона дає змогу перевірити дані та внести відсутню інформацію до реєстру. Щоб з'ясувати, чи всі періоди підприємницької діяльності враховані, ФОП варто:

перевірити інформацію про страховий стаж в електронному кабінеті Пенсійного фонду;

отримати довідку ОК-7, у якій містяться відомості про заробітну плату та сплату єдиного соціального внеску;

якщо даних за певні роки немає, звернутися до ПФУ для з'ясування можливості їх підтвердження та внесення до реєстру.

До слова, для фізичних осіб-підприємців діють ті самі основні правила, що й для найманих працівників: розмір пенсії залежить від страхового стажу та того, з якої суми сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ),

Тому в деяких випадках навіть тривалий страховий стаж сам по собі не гарантує високої пенсії. Якщо протягом багатьох років внески сплачувалися лише з мінімальної бази, це може суттєво обмежити розмір майбутніх виплат.



