Що потрібно знати про пенсію ФОП

Для фізичних осіб-підприємців діють ті самі основні правила, що й для найманих працівників: розмір пенсії залежить від страхового стажу та того, з якої суми сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ), повідомили в ПФУ.

Є кілька ключових моментів, які безпосередньо впливають на майбутню пенсію:

Пенсійний вік. Загалом право на пенсію за віком виникає з 60 років, однак для цього також потрібно мати необхідну кількість страхового стажу.

Загалом право на пенсію за віком виникає з 60 років, однак для цього також потрібно мати необхідну кількість страхового стажу. Страховий стаж. До нього зараховуються періоди, за які сплачувався ЄСВ. Для ФОП місяць роботи враховується за умови сплати внеску не менш ніж у мінімальному розмірі.

До нього зараховуються періоди, за які сплачувався ЄСВ. Для ФОП місяць роботи враховується за умови сплати внеску не менш ніж у мінімальному розмірі. Сума внесків. Важливо не лише мати стаж, а й розуміти, з якої бази сплачується ЄСВ. Чим вищою є база, з якої сплачуються внески, тим вищим може бути індивідуальний коефіцієнт заробітку і, відповідно, майбутня пенсія.

Окремо варто враховувати старі періоди роботи. Зокрема, стаж за час до 2004 року може потребувати документального підтвердження.

Від чого залежить розмір пенсії

Розмір пенсійної виплати розраховується за формулою, яка враховує середню зарплату в Україні, індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу.

У спрощеному вигляді це можна представити так: пенсія = середня зарплата по країні × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу. Кожен із цих показників має своє значення:

Середня зарплата по країні використовується як одна з базових величин під час розрахунку. Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує співвідношення доходу, з якого сплачувалися внески, до середньої зарплати. Коефіцієнт страхового стажу залежить від кількості років, протягом яких людина сплачувала внески.

Тобто для ФОП важливо не лише не втрачати місяці страхового стажу, а й звертати увагу на суму внесків.

Чому мінімальний ЄСВ може стати проблемою

На практиці багато підприємців сплачують ЄСВ із мінімальної бази. Це дозволяє виконувати вимоги щодо внеску, однак водночас означає, що майбутня пенсія формуватиметься з невисокого рівня доходу, який враховується під час розрахунку.

Тому навіть тривалий страховий стаж сам по собі не гарантує високої пенсії. Якщо протягом багатьох років внески сплачувалися лише з мінімальної бази, це може суттєво обмежити розмір майбутніх виплат.

Іншими словами, для ФОП важливо розділяти два поняття: кількість років стажу та розмір доходу, з якого сплачувалися внески. Обидва показники впливають на майбутню пенсію.

Коли ФОП може не сплачувати ЄСВ

За даними ДПС, правила сплати ЄСВ для ФОПів мають кілька винятків. Не робити єдиний внесок можуть підприємці:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

наймані працівники, якщо за них сплачує роботодавець;

пенсіонери;

люди з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

мобілізовані (протягом усього часу служби);

на загальній системі, якщо не отримують доходу.

Пільга доступна також ФОП незалежно від системи оподаткування, які отримують допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.



