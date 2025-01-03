У яких категорій пенсіонерів можуть забрати гроші з рахунків

Згідно з Державним бюджетом на 2025 рік, уряд ухвалив зміни, які стосуються рахунків пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

У кого з пенсіонерів можуть вилучати гроші з рахунків

В окремих випадках кошти з їхніх рахунків в Ощадбанку будуть переказуватися назад до Пенсійного фонду України (ПФУ), інфорує 24 Канал.

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Нововведення поширюються на пенсійні рахунки переселенців, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Забрати кошти з рахунку можуть у таких випадках:

Рахунок не використовувався протягом 12 місяців. Це означає, що не здійснювалося жодних операцій: зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів.

Це означає, що не здійснювалося жодних операцій: зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів. Пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію протягом шести місяців.

Ці рахунки раніше відкривалися лише в Ощадбанку, тому нововведення не стосуються рахунків в інших банках.

Кошти не будуть вилучати, якщо на рахунок накладено арешт чи інші обтяження.

Як відновити виплати Після вилучення коштів пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду чи Ощадбанку, щоб відновити виплату пенсії. Держава гарантує, що виплати буде відновлено, але тільки після звернення пенсіонера.

Для того щоб продовжувати отримувати виплати, пенсіонерам ВПО потрібно:

пройти фізичну ідентифікацію в зручний спосіб;

здійснити будь-яку транзакцію (зняти кошти або розрахуватися карткою).

Важливо. Якщо пенсіонер не пройшов перевірку, кошти накопичуються на його рахунку до моменту ідентифікації. Після проходження перевірки пенсія перераховується за весь період з моменту припинення виплат.