Назвали чотири міста України: де і коли польська Pepco відкриє свої магазини

Польська мережа магазинів Pepco визначила перші міста, де відкриє свої магазини в Україні. Старт роботи запланований на другу половину 2026 року.

Де відкриються перші магазини Pepco

Україна стане для компанії Pepco 20-м ринком, на якому працюватиме мережа. Про це розповіли у пресслужбі компанії, пише UCSC.

Перші магазини Pepco з'являться у чотирьох містах:

Києві;

Чернівцях;

Мукачеві;

Тернополі.

Зараз ми зосереджені на ретельній підготовці цих перших магазинів, адаптації наших операційних процесів до місцевих умов і потреб покупців. Ми впевнені, що наша ціннісна пропозиція, яка поєднує високоякісний одяг і побутові товари за привабливими цінами та зручний формат магазинів, відповідатиме повсякденним потребам українських споживачів,

– зазначив Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Компанія вже шукає працівників

Одночасно з підготовкою до відкриття магазинів Pepco розпочала набір персоналу. В межах ESG-стратегії планують досягти 40% представництва жінок на керівних посадах до 2030 року й забезпечити працівникам можливість залишати зворотний зв'язок через спеціальні платформи.

До слова, асортимент мережі орієнтований насамперед на сім'ї та повсякденні покупки. Згідно з дослідженням 2025 Pepco Shopper Study, 87% покупців мережі в Європі – жінки, а 67% клієнтів мають дітей віком до 12 років.

Саме тому структура асортименту виглядає так:

близько 30% – товари для дому;

25% – дитячий одяг;

21% – одяг для дорослих;

інше – іграшки, сезонні товари та інші повсякденні товари.

Таким чином, вихід Pepco на український ринок посилить конкуренцію серед мереж, які продають недорогий одяг і товари для дому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Pepco хоче замінити IKEA в Україні.

Хоча асортимент меблів у Pepco значно менший, ніж у IKEA, компанія також робить ставку на широкий вибір товарів для дому, декору та повсякденного вжитку. Крім того, обидві мережі працюють у доступному ціновому сегменті, тому Pepco бачить для себе можливість зайняти частину цього ринку.

Окремо компанія розповіла й про конкурентів. Насамперед Pepco планує боротися за покупців із великими мережами дискаунтерів, серед яких польська LPP із брендами Sinsay, Reserved, House, Cropp і Mohito, а також група Modivo, до якої входять CCC, HalfPrice і Worldbox.

