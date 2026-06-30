Може витіснити з лідерів навіть Sinsay: Pepco готовий відкривати в Україні по 100 магазинів

Польська мережа дискаунтерів Pepco готується до масштабного виходу на український ринок. У компанії заявляють, що після тестового етапу планують активно розширюватися та в перспективі відкривати до 100 нових магазинів щороку.

Коли Pepco в Україні почне працювати

Тестовий період роботи мережі стартує вже у жовтні 2026 року і триватиме кілька місяців. Про це розповів операційний директор Pepco у Центральній та Східній Європі Марцін Станко, пише LIGA.net.

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Наразі український fashion-ринок уже має сильних гравців:

Група LPP, до якої входять бренди Sinsay, Reserved, House, Cropp і Mohito, уже налічує понад 500 магазинів в Україні.

Група Modivo, яка розвиває мережі CCC, HalfPrice та Worldbox має понад 30 магазинів, але також планує збільшити їхню кількість приблизно до 100.

Втім у Pepco не приховують, що розглядають український ринок як один із пріоритетних і мають намір швидко посилити свою присутність.

Якщо наші конкуренти мають такі великі амбіції, ми мусимо мати ще більші. Питання тільки в тому, як швидко їх вдасться реалізувати. Тому що Pepco – завжди номер один, якщо йдеться про дисконтний сегмент,

– наголосив Марцін Станко.

Також у керівника компанії прямо запитали, чи може Pepco повторити стратегію LPP, яка активно відкриває нові торгові точки, зокрема до 100 магазинів на рік. За його словами, це можливо.

Він навів приклад Польщі, де мережа Pepco вже має понад 1 400 магазинів, тоді як Sinsay – близько 600 – 650. У Румунії ситуація також на користь Pepco: понад 530 магазинів проти приблизно 250 у Sinsay.

До слова, вже зараз українські торговельно-розважальні центри ведуть перемовини з європейською мережею дискаунтерів Pepco. Серед можливих локацій: Луцьк – ТРЦ "Порт Сіті", Тернопіль – ТРЦ "Подоляни" (друга черга), Київ – тривають консультації щодо відкриття.

У ТРЦ "Порт Сіті" в Луцьку бренд уже частково представлений у форматі стоку, і зараз тривають переговори про повноцінний магазин. В Тернополі з’явитися в другій черзі ТРЦ "Подоляни", відкриття якої анонсовано на 15 жовтня.