Не лише техногіганти: PepsiCo почала звільняти співробітників – скоротять сотні робочих місць

PepsiCo почала звільняти співробітників своєї штаб-квартири на Півночі Америки. Це свідчить про те, що "затягувати паски" почали не лише великі технологічні компанії та світові медіа, а й інші галузі бізнесу.

За даними джерел The Wall Street Journal, продуктова компанія має намір ліквідувати сотні робочих місць. Це, зокрема, пов'язано з погіршенням макроекономічних показників та зростаючими витратами на виробництво.

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PepsiCo ліквідує сотні робочих місць, щоб скоротити витрати

Зазначається, що масові скорочення стосуватимуться не лише північноамериканського бізнесу компанії з виробництва напоїв у Перчейзі, штат Нью-Йорк. Так, Pepsi також має намір ліквідувати робочі місця у підрозділі з виробництва снеків та фасованих продуктів, штаб-квартири якого розташовані у Чикаго та Плейно, Техас.

У службовій записці, розісланій співробітниками, PepsiCo повідомляє, що звільнення відбуваються з метою "спрощення організації" та більш ефективної роботи. За словами джерел WSJ, більше скорочень відбудеться саме у підрозділі з виробництва напоїв, оскільки бізнес з виробництва снеків уже урізав робочі місця у межах програми добровільного виходу на пенсію.

До слова, у жовтні PepsiCo звітувала про квартальний стрибок продажів і прибутку. Водночас, компанія тоді ж заявила, що здійснює скорочення витрат, аби компенсувати тиск на власні доходи й витримати погіршення макроекономічних умов у нинішніх реаліях.

Нагадаємо, що у жовтні низка техногігантів, зокрема Twitter, Meta та Intel, почали масово звільняти працівників. Станом на початок листопада, всього за 2022 рік компанії галузі скоротили понад 45 500 робочих місць.