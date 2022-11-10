Згідно з аналізом після звільнення 11 000 працівників компанії Meta, про яке оголосив напередодні генеральний директор Марк Цукерберг, кількість звільнених (або тих, що будуть звільнені) у галузі цього року перевищує 45 500 осіб. Це попри те, що сама економіка, як видається, отримала більше робочих місць, ніж очікувалося минулого місяця.

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У той час як звільнення в Twitter під керівництвом нового власника Ілона Маска отримали широке висвітлення, величезні заходи зі скорочення персоналу в інших компаніях також залишають свої сліди. На сьогодні найбільше єдине скорочення відбудеться в Intel, де 20 відсотків персоналу очікує на звільнення. З більш ніж 120 000 співробітників, це число становитиме понад 24 000 осіб – хоча, досі це всього лише плани і фактично звільнення ще не розпочалися.

Індустрія чекала на це

Як повідомляв Insider наприкінці жовтня, ці масові звільнення не є шокуючими, враховуючи те, як прибутки в технологічній галузі суттєво знизилися на тлі цьогорічного економічного спаду.

Найбільші з цих втрат, звичайно, відбулися в компанії Meta, де на початку 2022 року інвестори, які відмовилися від акцій, побили галузевий рекорд одноденного розпродажу.

Але в компаніях, які вже звільнили значну частину своєї робочої сили, очевидно, що втрати акцій передували звільненню, причому Intel переживає річну тенденцію до зниження поряд з Lyft, Shopify, Snapchat та іншими технологічними компаніями, які здійснили скорочення в останні місяці.

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Масове скорочення робочих місць на тлі економічної депресії не є чимось новим, і багато людей, яких звільняють у цих технологічних компаніях, вже були високооплачуваними спеціалістами і, ймовірно, отримають конкурентні вихідні допомоги, як це сталося у Meta.

А проте, це вражаюча тенденція – і ніхто не може сказати, як це вплине на галузь в цілому або на робочу силу, яка її оточує, тепер, коли за робочі місця змагаються понад 50 000 нових людей.

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