Масштаби скорочень колективу Meta Platforms стануть не тільки найбільшими в галузі в поточному році, а й першими подібним заходом за 18-річну історію існування Facebook. Відомо, що загалом планують звільнити 11 тисяч працівників. Нагадаємо, що станом на кінець вересня персонал компанії налічував 87 тисяч осіб.

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Цукерберг просить вибачення

У своєму зверненні до підлеглих Марк Цукерберг визнав відповідальність за помилки в розвитку компанії і заявив, що саме його надлишковий оптимізм щодо темпів зростання бізнесу призвів до занадто швидкого розширення її штату. СЕО Meta додав, що "макроекономічний спад" і "посилення конкуренції" призвели до того, що доходи компанії виявилися набагато нижчими, ніж очікувалося.

Коли почнуться скорочення

Фактично все вже почалося, персонал, який потрапив під звільнення, вже почав отримувати повідомлення від свого безпосереднього керівництва. Керівниця кадрової служби Meta Platforms Лорі Голер повідомила, що всім скороченим співробітникам буде виплачено щонайменше чотири місячні зарплати.

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За словами Цукерберга, найсильніше буде скорочено чисельність персоналу Meta, зайнятого саме наймом співробітників і взаємодією з корпоративними клієнтами. Відразу після зборів керівників останні почали розсилати своїм підлеглим повідомлення про майбутнє звільнення. Співробітники Meta стали завчасно формувати спільноти на зовнішніх ресурсах, де обговорюються оптимальні варіанти використання вихідної допомоги.

Нагадаємо, що масові звільнення відбуваються також у Twitter, власником якої нещодавно став Ілон Маск. Загалом звільнення торкнулися майже половини персоналу компанії. Тепер же ЗМІ повідомляють, що компанія просить деяких звільнених працівників повернутися.

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