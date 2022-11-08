Враховуючи, що смартфони є сховищем для всього – від списку контактів до банківської інформації – збереження цих активів від потрапляння в чужі руки зараз є дуже важливим. Тож 24 канал вирішив розібратися, на які аспекти потрібно звертати особливу увагу при налаштуванні смартфона. Для прикладу обрали iPhone, оскільки саме пристрої від Apple відомі своєю захищеністю.

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Надійно захищайте персональні дані

Хакери постійно полюють за особистими даними, адже це ключ до конфіденційної інформації, яка допомагає заволодіти грошима й не тільки. Саме тому варто на базовому рівні подбати про все, що зберігається на мобільних пристроях. Для цього радимо максимально вберегти важливу інформацію від поширення, свій Apple ID зокрема.

Apple ID – це обліковий запис, за допомогою якого ми отримуємо доступ до служб Apple, як-от App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime тощо. Акаунт включає персональні дані: адресу електронної пошти та пароль, які використовуються для входу. Також він містить інформацію про контакти, платежі та безпеку, які використовуються в службах Apple. Компанія, звісно, захищає Apple ID, але вона не зможе нічого вдіяти, якщо власник пристрою не дотримуватиметься базових правил особистої безпеки.

Як максимально захистити свій Apple ID:

Не діліться своїм Apple ID з іншими особами, навіть членами родини. Натомість використовуйте "Сімейний доступ".

Не надавайте нікому свій пароль, секретні запитання, коди перевірки, ключі відновлення та будь-які інші дані, пов’язані з безпекою облікового запису, іншим особам. Apple ніколи не запитує цю інформацію.

Якщо ви вводите свою пошту та пароль для Apple ID на чужому комп’ютері, завжди виходьте з облікового запису після завершення сеансу та не зберігайте облікові дані у чужому браузері.

Не використовуйте ту ж пошту та пароль для інших облікових записів в Інтернеті.

Захистіть обліковий запис за допомогою двофакторної автентифікації.

Подбайте, щоб переписка була захищена

Незалежно від того, чи ваша робота вимагає конфіденційності, чи ви просто плануєте вечірку-сюрприз на день народження для друга, важливо захистити свої повідомлення.

Майже всі розробники месенджерів запевняють, що подбали про захищене спілкування через нього, але на практиці це не завжди так. До прикладу, популярні Messenger і Telegram за замовчуванням не шифрують переписку – потрібно створювати окремий чат.

Натомість у стандартному додатку iMessage для iPhone завжди використовується наскрізне шифрування. Це означає, що тільки відправник і одержувач повідомлень можуть бачити їхній вміст.

Тут шифруються навіть фото, відео та вкладені файли. Тож завдяки FaceTime можна цілком конфіденційно спілкуватися по iPhone.

Блокуйте свій телефон паролем та додатковими засобами безпеки

Майже 30% власників смартфонів не користуються навіть блокуванням екрана, не кажучи вже про пароль. Найпростіший і найочевидніший спосіб захистити свій телефон – це регулярно блокувати домашній екран і використовувати двофакторну автентифікацію.



Використовуйте пароль блокування / Фото Unsplash

Можна встановити короткий пін-код, але краще вказати надійний пароль. Разом з тим не забувайте про використання додаткових засобів безпеки, таких як розблокування за відбитком пальця чи скануванням обличчя.

Саме Face ID від Apple – найнадійніший спосіб захисту смартфона від третіх осіб. Цей сканер використовує 3D-маску обличчя, створену із 30 000 точок. Обманути його просто неможливо.

До речі, якщо ви переймаєтеся безпекою ваших даних на смартфоні та боїтеся, що вони потраплять не в ті руки, можна налаштувати стирання всієї інформації, медіаданих та особистих параметрів після 10 невдалих спроб введення коду допуску поспіль.

Перевіряйте дозволи для програм

Смартфон і додатки, завантажені на нього, знають про вас багато, іноді навіть занадто багато. Один з найшвидших способів зберегти особисту інформацію приватною – звернути увагу на дозволи застосунків.

Наприклад, чи дійсно додатку для спільних поїздок потрібен доступ до списку контактів чи календаря? І iPhone, і Android спростили контроль над дозволами програм, але перевіряти їх варто все одно. Іноді краще обмежити доступ лише до тих, які справді потрібні додатку.

При цьому Apple відповідально ставиться до застосунків у своєму магазині. Розробники, які хочуть отримати доступ до даних користувача через додаток, не обґрунтувавши цю необхідність, ризикують більше ніколи не потрапити в App Store.

Змінюйте свої паролі

Перевірка паролів – важливе правило для гарантування безпеки персональних даних. Немає змоги контролювати сайти та платформи, які постійно зламують хакери, отримуючи ваші дані для входу. Тому важливо час від часу змінювати свої коди доступу.

Придумати унікальний пароль для кожного облікового запису – справжній виклик, а це все ще ж потрібно запам’ятати. У цьому допоможе стандартний менеджер кодів iPhone. Ще з версії iOS 12 він отримав дуже зручну функцію аудиту даних для входу.

Цей інструмент допомагає зробити управління всіма унікальними паролями набагато простішим. Функція перевіряє збережені коди доступу та повідомляє про наявність дублікатів.

Як ще у вас можуть виманити важливі паролі

Найпопулярнішою формою виманювання персональних даних є фішинг. Під час нього ви можете навіть не усвідомлювати, що добровільно передаєте важливу інформацію до рук шахраїв.

Виглядає це зазвичай як добре оформлений лист, від вашого банку, наприклад, який надходить на електронну пошту з повідомленням: "Ваш пароль скомпрометовано! Негайно змініть його", і нижче дбайливо прикріпленим посиланням. Користувачі, нажахані ймовірним зламом, переходять за цим посиланням, вводять свої дані і діляться ними з шахраями.

Тож перша лінія захисту – негайно видалити будь-які сумнівні електронні листи або повідомлення. Якщо є підозра, що лист з банку може бути справжнім, краще перетелефонувати за номером підтримки банку, зазначеним на картці або у банківському застосунку.



Остерігайтеся фішингу / Фото Unsplash

Індикатором несправжності листа також є наявність грубих орфографічних помилок, одруківок і незвичних формулювань.

Також слід звернути увагу на пошту, з якої ви отримали лист із попередженням. Зазвичай шахраї розсилають повідомлення зі звичайних скриньок на кшталт gmail, тоді як банк має власну пошту.

Пам'ятайте, що банк ніколи не запитуватиме пароль у текстовому повідомленні. Заздалегідь скептичне ставлення до будь-яких листів на електронній пошті буде найкращим захистом.

Підсумок

Звісно, безпека ваших особистих даних значною мірою залежить від вас самих, але Apple подбала про те, щоб максимально захистити своїх клієнтів. Тому покупка справді захищеного смартфона суттєво полегшить турботи про безпеку персональної інформації.

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