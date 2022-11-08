Учитывая, что смартфоны являются хранилищем для всего – от списка контактов до банковской информации – сохранение этих активов от попадания в чужие руки сейчас очень важно. 24 канал решил разобраться, на какие аспекты нужно обращать особое внимание при настройке смартфона. В качестве примера выбрали iPhone, поскольку именно устройства от Apple известны своей защищенностью.

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Надежно защищайте персональные данные

Хакеры постоянно охотятся за личными данными, ведь это ключ к конфиденциальной информации, помогающей завладеть деньгами и не только. Именно поэтому стоит на базовом уровне позаботиться обо всем, что хранится на мобильных устройствах. Для этого рекомендуем максимально уберечь важную информацию от распространения, свой Apple ID в частности.

Apple ID – это аккаунт, с помощью которого мы получаем доступ к службам Apple, таким как App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime и т.д. Аккаунт хранит персональные данные: адрес электронной почты и пароль для входа. Также он содержит информацию о контактах, платежах и безопасности, используемых в службах Apple. Компания, конечно, защищает Apple ID, но она не сможет ничего сделать, если владелец устройства не будет соблюдать базовые правила личной безопасности.

Как максимально защитить свой Apple ID:

Не делитесь Apple ID с другими лицами, даже членами семьи. Вместо этого используйте "Семейный доступ".

Не предоставляйте никому свой пароль, секретные вопросы, коды проверки, ключи восстановления и другие данные, связанные с безопасностью учетной записи, другим лицам. Apple никогда не запрашивает эту информацию.

При вводе почты и пароля для Apple ID на чужом компьютере всегда выходите из аккаунта после завершения сеанса и не храните учетные данные в чужом браузере.

Не используйте ту же почту и пароль для других аккаунтов в Интернете.

Защитите аккаунт с помощью двухфакторной аутентификации.

Позаботьтесь, чтобы переписка была защищена

Независимо от того, требует ли ваша работа конфиденциальности, или вы просто планируете вечеринку-сюрприз на день рождения для друга, важно защитить свои сообщения.

Почти все разработчики мессенджеров уверяют, что позаботились о защищенном общении через него, но на практике это не всегда так. К примеру, популярные Messenger и Telegram по умолчанию не шифруют переписку – нужно создавать отдельный чат.

В стандартном приложении iMessage для iPhone всегда используется сквозное шифрование. Это означает, что отправитель и получатель сообщений могут видеть их содержимое.

Здесь шифруются даже фотографии, видео и вложенные файлы. Так что благодаря FaceTime можно вполне конфиденциально общаться по iPhone.

Блокируйте свой телефон паролем и дополнительными средствами безопасности

Почти 30% владельцев смартфонов не пользуются даже блокировкой экрана, не говоря уже о пароле. Самый простой и очевидный способ защитить свой телефон – это регулярно блокировать домашний экран и использовать двухфакторную аутентификацию.



Используйте пароль блокировки / Фото Unsplash

Можно установить короткий пин-код, но лучше указать надежный пароль. Вместе с тем не забывайте об использовании дополнительных средств безопасности, таких как разблокировка по отпечатку пальца или сканирование лица.

Именно Face ID от Apple – самый надежный способ защиты смартфона от третьих лиц. Этот сканер использует 3D-маску лица, созданную из 30 000 точек. Обмануть его просто невозможно.

Кстати, если вы заботитесь о безопасности ваших данных на смартфоне и боитесь, что они попадут не в те руки, можно настроить стирание всей информации, медиаданных и личных параметров после 10 неудачных попыток ввода кода допуска подряд.

Проверяйте разрешения для программ

Смартфон и приложения, загруженные на него, знают о вас многое, иногда даже слишком многое. Один из самых быстрых способов сохранить личную информацию приватной – обратить внимание на разрешения приложений.

Например, действительно ли приложению для совместных поездок требуется доступ к списку контактов или календарю? И iPhone, и Android упростили контроль над разрешениями программ, но проверять их следует все равно. Иногда лучше ограничить доступ только к тем, которые действительно нужны приложения.

При этом Apple ответственно относится к приложениям в своем магазине. Разработчики, желающие получить доступ к данным пользователя через приложение, не обосновав эту необходимость, рискуют больше никогда не попасть в App Store.

Меняйте свои пароли

Проверка паролей – важное правило для обеспечения безопасности персональных данных. Нет возможности контролировать сайты и платформы, которые постоянно взламывают хакеры, получая ваши данные для входа. Поэтому важно время от времени изменять свои коды доступа.

Придумать уникальный пароль для каждой аккаунта – настоящий вызов, а это все еще нужно запомнить. В этом поможет стандартный менеджер кодов iPhone. Еще с версии iOS 12 он получил очень удобную функцию аудита данных для входа.

Этот инструмент помогает сделать управление всеми уникальными паролями гораздо проще. Функция проверяет сохраненные коды доступа и сообщает о наличии дубликатов.

Как еще у вас могут выманить важные пароли

Наиболее популярной формой выманивания персональных данных является фишинг. Во время него вы можете даже не осознавать, что добровольно передаете важную информацию в руки мошенников.

Выглядит это обычно как хорошо оформленное письмо от вашего банка, например, которое поступает на электронную почту с сообщением: "Ваш пароль скомпрометирован! Немедленно измените его", и ниже бережно прикрепленной ссылкой. Пользователи, напуганные вероятным изломом, переходят по этой ссылке, вводят свои данные и делятся ими с мошенниками.

Итак, первая линия защиты – немедленно удалить любые сомнительные электронные письма или сообщения. Если есть подозрение, что письмо из банка может быть настоящим, лучше перезвонить по номеру поддержки банка, указанному на карточке или в банковском приложении.



Остерегайтесь фишинга / Фото Unsplash

Индикатором недостоверности письма также наличие грубых орфографических ошибок, опечаток и необычных формулировок.

Также следует обратить внимание на почту, из которой вы получили письмо с уведомлением. Обычно мошенники рассылают сообщения из обычных ящиков типа gmail, в то время как банк имеет собственную почту.

Помните, что банк не будет запрашивать пароль в текстовом сообщении. Заранее скептическое отношение к любым письмам на электронной почте будет лучшей защитой.

Итог

Конечно, безопасность ваших личных данных во многом зависит от вас самих, но Apple позаботилась о том, чтобы максимально защитить своих клиентов. Поэтому покупка защищенного смартфона существенно облегчит заботы о безопасности персональной информации.

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