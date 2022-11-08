Як повідомляє 24 канал, про нову функцію Instagram розповів на сторінці для творців. Компанії та творці отримають можливість планувати ролики, фотографії та каруселі на термін до 75 днів у самому додатку. Instagram тестував цю функцію протягом останніх кількох тижнів, надаючи невеликому відсотку користувачів доступ до цього інструменту.

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Планування публікацій в Instagram

Щоб отримати доступ до цієї функції, відповідні користувачі повинні будуть перейти до "Розширених налаштувань" після створення свого допису, але до того, як поділитися ним зі своїми підписниками. Звідти вони можуть увімкнути опцію "Запланувати цей допис" та вибрати час і дату, коли вони хочуть, щоб він був опублікований. Потім вони повинні повернутися до посту, який вони створювали, і натиснути "Запланувати".

Instagram запустив планувальник публікацій / Фото Meta

Заплановані пости можна побачити в розділі "Запланований контент", до якого можна отримати доступ через гамбургер-меню. Процес, можливо, міг би бути простішим, але ця функція усуває необхідність використання окремого веб-сайту або додатку Creator Studio для більш безперешкодної роботи.

А як же звичайні користувачі?

Чи буде ця функція коли-небудь доступна для звичайних користувачів, поки не відомо. Instagram наразі нічого не згадував про повне розгортання запланованих публікацій.

Цікаво, що у тому ж пості, в якому анонсувався вбудований планувальник, Instagram запустив систему "Досягнень". Автори можуть розблокувати їх, виконавши певні дії, такі як співпраця з іншим автором та створення інтерактивних роликів з опитуваннями та вікторинами.



"Досягнення" тепер доступні для творців / Фото Meta

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