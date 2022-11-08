Как сообщает 24 канал, о новой функции Instagram рассказал на странице для создателей. Компании и создатели получат возможность планировать ролики, фотографии и карусели на срок до 75 дней в самом приложении. Instagram тестировал эту функцию за последние несколько недель, предоставляя небольшому проценту пользователей доступ к этому инструменту.

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Планирование публикаций в Instagram

Чтобы получить доступ к этой функции, соответствующие пользователи должны будут перейти к "Расширенным настройкам" после создания своего сообщения, но прежде чем поделиться им со своими подписчиками. Оттуда они могут включить опцию "Запланировать это сообщение" и выбрать время и дату, когда они хотят, чтобы оно было опубликовано. Затем они должны вернуться на пост, который они создавали, и нажать "Запланировать".

Instagram запустил планировщик публикаций / Фото Meta

Планируемые посты можно увидеть в разделе "Запланированный контент", к которому можно получить доступ через гамбургер-меню. Процесс, возможно, мог бы быть более простым, но эта функция устраняет необходимость использования отдельного веб-сайта или приложения Creator Studio для более беспрепятственной работы.

А как же обычные пользователи?

Будет ли эта функция когда-либо доступна для обычных пользователей, пока неизвестно. Instagram пока ничего не упоминал о полном развертывании запланированных публикаций.

Интересно, что в том же посте, в котором анонсировался встроенный планировщик, Instagram запустил систему "Достижений". Авторы могут разблокировать их, выполнив определенные действия, такие как сотрудничество с другим автором и создание интерактивных роликов с опросами и викторинами.



"Достижения" теперь доступны для создателей / Фото Meta

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