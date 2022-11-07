Повідомляється про "десятки співробітників", які були звільнені у п'ятницю. Компанія тепер заявляє, що звільнила їх "випадково" – керівництво нібито занадто пізно зрозуміло, що їхня робота та досвід можуть знадобитися для створення нових функцій, які хоче бачити Маск.

Цікаво Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Що відомо

Twitter буквально вигнав майже 3700 людей за допомогою листів на електронну пошту, щоб скоротити витрати. Багато співробітників дізналися, що втратили роботу після того, як їхній доступ до корпоративних систем, таких як електронна пошта та Slack, було раптово призупинено.

Судячи з усього, цей процес був дуже хаотичним, про що й свідчать тепер прохання повернутися. Відразу два джерела в компанії підтвердили, що керівництво Twitter заявило про "випадкове звільнення деяких співробітників". Зокрема, новий бос попросив повернутися розробників Android та iOS.

Щодо скорочення Twitter, на жаль, немає вибору, коли компанія втрачає понад 4 мільйони доларів на день,

— написав Маск у Twitter.

У тому ж твіті новий власник компанії каже, що всім звільненим було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж вимагається законом.

Що тепер

За словами людей, обізнаних із питанням, Twitter залишив ще близько 3700 співробітників. Маск змушує тих, хто залишився в компанії, швидко рухатися до впровадження нових функцій, а в деяких випадках співробітники навіть спали в офісі, щоб вкластися в призначені терміни. Майже відразу після закриття угоди Маск, наприклад, висунув вимогу до розробників впровадити оновлення в платну підписку Twitter Blue до 7 листопада, інакше ті будуть звільнені.