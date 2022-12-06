По данным источников The Wall Street Journal, продуктовая компания намерена ликвидировать сотни рабочих мест. Это, в частности, связано с ухудшением макроэкономических показателей и растущими затратами на производство.

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PepsiCo ликвидирует сотни рабочих мест для сокращения расходов

Отмечается, что массовые сокращения будут касаться не только североамериканского бизнеса компании по производству напитков в Перчейге, штат Нью-Йорк. Так, Pepsi также намерена ликвидировать рабочие места в подразделении по производству снеков и фасованных продуктов, штаб-квартиры которого расположены в Чикаго и Плейно, Техас.

В служебной записке, разосланной сотрудниками, PepsiCo сообщает, что увольнения происходят с целью "упрощения организации" и более эффективной работы. По словам источников WSJ, большее количество сокращений произойдет именно в подразделении по производству напитков, поскольку бизнес по производству снеков уже урезал рабочие места в рамках программы добровольного выхода на пенсию.

К слову, в октябре PepsiCo отчитывалась о квартальном скачке продаж и прибыли. При этом, компания тогда же заявила, что осуществляет сокращение расходов, чтобы компенсировать давление на собственные доходы и выдержать ухудшение макроэкономических условий в нынешних реалиях.

Напомним, что в октябре ряд техногигантов, в частности Twitter, Meta и Intel, начали массово увольнять работников. По состоянию на начало ноября, всего за 2022 год компании отрасли сократили более 45 500 рабочих мест.