Уряд затвердив перелік товарів, які звільняються від оподаткування

Кабінет міністрів України затвердив список товарів, що надаються у вигляді благодійної допомоги та не включаються до оподаткованого доходу.

Товари, які не підлягають оподаткуванню Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у телеграмі. Дивіться також Шмигаль відповів, куди спрямували усі податки, сплачені українцями в січні Що увійшло до списку Енергетичне обладнання – батареї, обігрівачі

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Засоби для захисту та оборони – безпілотники, засоби РЕБ, бронежилети Зауважте. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ухвалене рішення дозволить спростити механізм надання благодійної допомоги та уникнути зайвого оподаткування. Перелік товарів / Фото з тг-каналу Гончаренка