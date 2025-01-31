31 січня 2025, 16:10
Уряд затвердив перелік товарів, які звільняються від оподаткування
Основні тези
- Кабінет міністрів України затвердив список товарів, що надаються як благодійна допомога і не оподатковуються.
- До списку входять енергетичне обладнання, будівельні матеріали та засоби для захисту і оборони.
Кабінет міністрів України затвердив список товарів, що надаються у вигляді благодійної допомоги та не включаються до оподаткованого доходу.
Товари, які не підлягають оподаткуванню
Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у телеграмі.
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Що увійшло до списку
- Енергетичне обладнання – батареї, обігрівачі
- Будівельні матеріали
- Засоби для захисту та оборони – безпілотники, засоби РЕБ, бронежилети
Зауважте. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ухвалене рішення дозволить спростити механізм надання благодійної допомоги та уникнути зайвого оподаткування.
Перелік товарів / Фото з тг-каналу Гончаренка