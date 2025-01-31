УКР РУС
31 січня 2025, 16:10
1

Уряд затвердив перелік товарів, які звільняються від оподаткування

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Кабінет міністрів України затвердив список товарів, що надаються як благодійна допомога і не оподатковуються.
  • До списку входять енергетичне обладнання, будівельні матеріали та засоби для захисту і оборони.

Кабінет міністрів України затвердив список товарів, що надаються у вигляді благодійної допомоги та не включаються до оподаткованого доходу.

Товари, які не підлягають оподаткуванню 

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у телеграмі.

Дивіться також Шмигаль відповів, куди спрямували усі податки, сплачені українцями в січні

Що увійшло до списку

  • Енергетичне обладнання – батареї, обігрівачі
  • Будівельні матеріали
  • Засоби для захисту та оборони – безпілотники, засоби РЕБ, бронежилети

Зауважте. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ухвалене рішення дозволить спростити механізм надання благодійної допомоги та уникнути зайвого оподаткування.

Перелік товарів / Фото з тг-каналу Гончаренка