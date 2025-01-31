Усі податки спрямували на оборону
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 січня, повідомляє 24 Канал. За його словами, оборонний сектор залишається пріоритетним.
Дивіться також Як сплатити військовий збір підприємцям 2 групи ФОП: де знайти реквізити, терміни, штрафи
Ми продовжуємо спрямовувати всі внутрішні ресурси на фінансування нашої армії. У січні цього року всі податки, які громадяни та бізнес сплатили в державний бюджет, були використані для забезпечення оборони та безпеки країни,
– зазначив Шмигаль.
Що з іншими видатками бюджету
Прем'єр наголосив, що завдяки міжнародній фінансовій підтримці уряд зміг повністю профінансувати всі ключові соціальні витрати. Зокрема:
- Пенсії виплатили без затримок – за січень на них спрямували майже 62 мільярда гривень.
- На пільги та субсидії виділено близько 5 мільярдів гривень.
- Запущено нову програму субсидій на оренду житла для ВПО в межах ініціативи "Зимова підтримка".
Також прем'єр зауважив, що переселенці, які витрачають понад 20% доходу на оренду житла, можуть подати заявку. Зробити це вони можуть у сервісних центрах Пенсійного фонду; через ЦНАП, або онлайн на сайті Пенсійного фонду.
При цьому Шмигаль наголосив, що держава продовжує підтримувати громадян, а головним пріоритетом залишається фінансування оборони.