Усі податки спрямували на оборону

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 січня, повідомляє 24 Канал. За його словами, оборонний сектор залишається пріоритетним.

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Ми продовжуємо спрямовувати всі внутрішні ресурси на фінансування нашої армії. У січні цього року всі податки, які громадяни та бізнес сплатили в державний бюджет, були використані для забезпечення оборони та безпеки країни,

– зазначив Шмигаль.

Що з іншими видатками бюджету

Прем'єр наголосив, що завдяки міжнародній фінансовій підтримці уряд зміг повністю профінансувати всі ключові соціальні витрати. Зокрема:

Пенсії виплатили без затримок – за січень на них спрямували майже 62 мільярда гривень.

На пільги та субсидії виділено близько 5 мільярдів гривень.

Запущено нову програму субсидій на оренду житла для ВПО в межах ініціативи "Зимова підтримка".

Також прем'єр зауважив, що переселенці, які витрачають понад 20% доходу на оренду житла, можуть подати заявку. Зробити це вони можуть у сервісних центрах Пенсійного фонду; через ЦНАП, або онлайн на сайті Пенсійного фонду.

При цьому Шмигаль наголосив, що держава продовжує підтримувати громадян, а головним пріоритетом залишається фінансування оборони.