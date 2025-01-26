Як і коли сплачувати військовий збір

Сплата військового збору відбувається щомісяця до 20 числа разом із єдиним податком. Однак звітувати про сплату підприємці мають лише раз на рік у річній податковій декларації, інформує 24 Канал.

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Реквізити для сплати військового збору можна знайти кількома способами:

На сайті Державної податкової служби України (ДПС):

Зайдіть у розділ "Рахунки для сплати платежів".

Оберіть свою область і завантажте Excel-файл із реквізитами.

У файлі знайдіть код бюджетної класифікації 11011700 для військового збору.

Через онлайн-сервіси: скористайтеся мобільним додатком Дія або електронним кабінетом платника податків.

На сайті Державної казначейської служби: актуальні реквізити оновлені з 1 січня 2025 року та доступні для використання.

Що буде, якщо несплатити військовий збір Несплата військового збору може призвести до штрафних санкцій, розмір яких залежить від тривалості прострочення. Так, якщо від протермінування минуло менше ніж 30 днів, штраф складає 5% від несплаченої суми. Якщо ж більше – штраф зростає до 10%. Несплата військового збору може призвести до штрафних санкцій, розмір яких залежить від тривалості прострочення. Так, якщо від протермінування минуло менше ніж 30 днів, штраф складає 5% від несплаченої суми. Якщо ж більше – штраф зростає до 10%. Важливо також розуміти, що на розмір штрафу впливає той фактор, чи було це умисно. Так, за перше порушення штраф становить 25% від суми збору. Тоді як, за повторне порушення упродовж року, що перевищує 90 днів, доведеться заплатити до 50% від суми несплаченого збору.

Відповідальність роботодавців

Роботодавці, як і ФОП, повинні нести відповідальність за своєчасну сплату збору. Порушення тягнуть за собою фінансові санкції, встановлені Податковим кодексом України.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Військовий збір є важливою складовою підтримки обороноздатності України. Тому підприємцям варто дотримуватися нових правил, щоб уникнути штрафів і проблем із податковою службою.