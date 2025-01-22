Штрафи за прострочення

Що очікує на платників податків, які не виконали зобов'язання вчасно, розповідає 24 Канал. Перше, на що звертає увагу податкова служба, – це строки. Якщо ви не сплатили податки вчасно, автоматично нараховується штраф.

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Розмір штрафу залежить від терміну прострочення:

До 30 днів – 5% від суми податкового боргу.

Понад 30 днів – 10% від суми боргу.

Наприклад, якщо ви заборгували 10 000 гривень і не сплатили їх протягом місяця, до суми боргу додасться штраф у розмірі 500 гривень. Якщо ж прострочення перевищує місяць, штраф збільшується до 1 000 гривень.

Пеня за кожен день прострочення

Крім штрафів, податкова нараховує пеню за кожен день прострочення. Вона обчислюється за ставкою 120% від облікової ставки НБУ (діючої на момент прострочення), розділеної на кількість днів у році.

Так, якщо облікова ставка НБУ становить 15%, пеня за кожен день становитиме 0,049% від суми боргу. І хоча ця цифра може здатися невеликою, за тривалого прострочення вона стає відчутною.

Ризик блокування рахунків і арешт майна

Якщо податки не сплачені тривалий час, податкова служба може звернутися до суду. Рішення суду дозволяє заблокувати банківські рахунки боржника. Це особливо критично для підприємців та компаній, адже блокування рахунків паралізує фінансову діяльність.

Якщо податковий борг залишається невиплаченим, податкова має право ініціювати арешт майна боржника. Це означає, що ви не зможете продати чи подарувати своє майно без дозволу податкової. У крайньому випадку майно може бути продане з аукціону для погашення боргу.

Адміністративна та кримінальна відповідальність

За значні суми боргу передбачена адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність передбачає штрафи для посадових осіб, що допустили несвоєчасну сплату, складають від 85 до 170 гривень. У разі повторного порушення штраф зростає до 255 – 425 гривень.

А кримінальна відповідальність наступає, якщо сума боргу перевищує 3 765 000 гривень (станом на 2025 рік), можливе порушення кримінальної справи. У цьому випадку боржнику загрожують штрафи, обмеження волі або навіть ув’язнення.

Що робити, якщо не сплатили податки вчасно

Якщо ви не змогли вчасно сплатити податки, варто діяти негайно:

Перевірте нарахування штрафів та пені. Зробити це можна через електронний кабінет платника податків. Зв'яжіться з податковою службою. У деяких випадках можна домовитися про розстрочку чи відтермінування сплати податків. Уникайте подальших затримок. Навіть якщо борг вже є, важливо не допускати нових прострочень. Користуйтеся автоматичними нагадуваннями. Багато онлайн-сервісів дозволяють відстежувати терміни податкових платежів і надсилають сповіщення.

Важливо. Несвоєчасна сплата податків – це не лише фінансові втрати у вигляді штрафів та пені, але й ризик серйозних юридичних наслідків.