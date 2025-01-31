Все налоги направили на оборону

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 31 января, сообщает 24 Канал. По его словам, оборонный сектор остается приоритетным.

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Мы продолжаем направлять все внутренние ресурсы на финансирование нашей армии. В январе этого года все налоги, которые граждане и бизнес уплатили в государственный бюджет, были использованы для обеспечения обороны и безопасности страны,

– отметил Шмыгаль.

Что с другими расходами бюджета

Премьер подчеркнул, что благодаря международной финансовой поддержке правительство смогло полностью профинансировать все ключевые социальные расходы. В частности:

Пенсии выплатили без задержек – за январь на них направили почти 62 миллиарда гривен.

На льготы и субсидии выделено около 5 миллиардов гривен.

Запущена новая программа субсидий на аренду жилья для ВПО в рамках инициативы "Зимняя поддержка".

Также премьер отметил, что переселенцы, которые тратят более 20% дохода на аренду жилья, могут подать заявку. Сделать это они могут в сервисных центрах Пенсионного фонда; через ЦНАП, или онлайн на сайте Пенсионного фонда.

При этом Шмыгаль отметил, что государство продолжает поддерживать граждан, а главным приоритетом остается финансирование обороны.