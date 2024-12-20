Українці масово переносять мобільні номери: послугу призупинили

Національна комісія, що регулює сфери електронних комунікацій та радіочастотного спектра (НКЕК), оголосила про тимчасове припинення роботи системи перенесення номерів між мобільними операторами (MNP).

Причини тимчасового призупинення

Послуга буде недоступною протягом шести годин 19 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Зазначають, що рішення довелось ухвалити через різке збільшення кількості заявок на перенесення номерів.

"Якщо раніше система обробляла в середньому 4,5 тисяч заявок щодня, то 16 грудня кількість запитів різко зросла до 17 012. Це стало найбільшим навантаженням за час існування системи", – ідеться у повідомленні.

Такий обсяг заявок призвів до уповільнення роботи системи: час обробки повідомлень збільшився, виникли черги в обробці запитів, що вплинуло на загальну швидкість процесу перенесення номерів.

Плани щодо покращення системи

НКЕК заявила, що оператори зобов'язані повідомити абонентів про тимчасове припинення послуги. Відновити перенесення номерів планують 23 грудня 2024 року о 8:30.

Для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому НКЕК планує збільшити пропускну спроможність системи втричі, щоб вона могла витримувати значне навантаження, наприклад, під час тарифних акцій.

Коментарі від lifecell

Мобільний оператор lifecell підтвердив, що в грудні 2024 року значно зріс попит на послугу перенесення номерів до їхньої мережі.

"За останній тиждень ми зафіксували суттєве збільшення заявок на перенесення номерів до lifecell, а кількість відвідувачів наших магазинів зросла у кілька разів", – зазначили в пресслужбі компанії.

При цьому lifecell запевнив, що технічних проблем на їхньому боці немає. Усі заявки, які надходять, будуть оброблені Центральною базою даних (ЦБД) після відновлення роботи системи.

"Ми готові швидко обробити всі запити, щойно система знову запрацює, аби прийняти нових абонентів до нашої мережі", — додали в компанії.

Що цьому передувало

Напередодні Нового року провідні мобільні оператори України оголошують про зміну тарифів на свої послуги, причому деякі з них вирішили підвищити ціни, тоді як інші залишили їх незмінними. Компанія "Київстар" підтвердила, що підвищить вартість послуг мобільного зв'язку з п'ятниці, 20 грудня.

Намагаючись компенсувати підвищення цін, компанія пообіцяла розширити пропозицію своїх популярних послуг. Тим часом, Vodafone теж анонсував підвищення тарифів з 24 грудня.

Тоді як Lifecell зберігає поточні ціни вже більше року. Компанія запевнила, що не має жодних планів щодо підвищення цін у грудні 2024 року.