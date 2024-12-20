Причины временного приостановления

Услуга будет недоступна в течение шести часов 19 декабря 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отмечают, что решение пришлось принять из-за резкого увеличения количества заявок на перенос номеров.

"Если раньше система обрабатывала в среднем 4,5 тысяч заявок ежедневно, то 16 декабря количество запросов резко возросло до 17 012. Это стало наибольшей нагрузкой за время существования системы", – говорится в сообщении.

Такой объем заявок привел к замедлению работы системы: время обработки сообщений увеличилось, возникли очереди в обработке запросов, что повлияло на общую скорость процесса переноса номеров.

Планы по улучшению системы

НКЭК заявила, что операторы обязаны уведомить абонентов о временном прекращении услуги. Возобновить перенос номеров планируют 23 декабря 2024 года в 8:30.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем НКЭК планирует увеличить пропускную способность системы втрое, чтобы она могла выдерживать значительную нагрузку, например, во время тарифных акций.

Комментарии от lifecell

Мобильный оператор lifecell подтвердил, что в декабре 2024 года значительно вырос спрос на услугу переноса номеров в их сеть.

"За последнюю неделю мы зафиксировали существенное увеличение заявок на перенос номеров в lifecell, а количество посетителей наших магазинов выросло в несколько раз", – отметили в пресс-службе компании.

При этом lifecell заверил, что технических проблем на их стороне нет. Все заявки, которые поступают, будут обработаны Центральной базой данных (ЦБД) после восстановления работы системы.

"Мы готовы быстро обработать все запросы, как только система снова заработает, чтобы принять новых абонентов в нашу сеть", - добавили в компании.

Что этому предшествовало

Накануне Нового года ведущие мобильные операторы Украины объявляют об изменении тарифов на свои услуги, причем некоторые из них решили повысить цены, тогда как другие оставили их неизменными. Компания "Киевстар" подтвердила, что повысит стоимость услуг мобильной связи с пятницы, 20 декабря.

Пытаясь компенсировать повышение цен, компания пообещала расширить предложение своих популярных услуг. Тем временем, Vodafone тоже анонсировал повышение тарифов с 24 декабря.

Тогда как Lifecell сохраняет текущие цены уже больше года. Компания заверила, что не имеет никаких планов по повышению цен в декабре 2024 года.