Київстар втратив найбільше: українці перенесли 340 тисяч мобільних номерів у 2024 році

У 2024 році понад 340 000 українців скористалися послугою перенесення мобільного номера (MNP), що дозволяє їм змінювати оператора, зберігаючи свій номер телефону.

Українці найчастіше обирали lifecell

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статистику Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій та поштових послуг (НКЕК). lifecell є лідером за кількістю нових абонентів, цьогоріч компанії вдалось залучити 270 000 нових користувачів.

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З моменту впровадження послуги перенесення мобільного номера (MNP) lifecell став лідером за кількістю абонентів, які перенесли свої номери в його мережу. У 2024 році майже 270 000 абонентів обрали lifecell, зберігши свої існуючі телефонні номери.

У грудні спостерігався значний сплеск попиту на цю послугу: понад 70 000 номерів було перенесено до lifecell, що становить 26% від загальної кількості перенесень за весь рік.

Київстар втратив найбільше клієнтів

За абсолютними показниками найбільше клієнтів втратили Київстар (207 101) та Vodafone Україна (109 536). У грудні Vodafone та Київстар заявили, що підвищують ціни на тарифи.

При цьому попит на послугу MNP стабільно зростає. Винятком став 2022 рік, коли через повномасштабне вторгнення Росії кількість перенесень суттєво знизилася.