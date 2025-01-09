Украинцы чаще всего выбирали lifecell

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статистику Нацкомиссии по регулированию электронных коммуникаций и почтовых услуг (НКЭК). lifecell является лидером по количеству новых абонентов, в этом году компании удалось привлечь 270 000 новых пользователей.

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С момента внедрения услуги переноса мобильного номера (MNP) lifecell стал лидером по количеству абонентов, которые перенесли свои номера в его сеть. В 2024 году почти 270 000 абонентов выбрали lifecell, сохранив свои существующие телефонные номера.

В декабре наблюдался значительный всплеск спроса на эту услугу: более 70 000 номеров было перенесено в lifecell, что составляет 26% от общего количества переносов за весь год.

Киевстар потерял больше всего клиентов

По абсолютным показателям больше всего клиентов потеряли Киевстар (207 101) и Vodafone Украина (109 536). В декабре Vodafone и Киевстар заявили, что повышают цены на тарифы.

При этом спрос на услугу MNP стабильно растет. Исключением стал 2022 год, когда из-за полномасштабного вторжения России количество переносов существенно снизилось.