Маніпуляції та сексизм у вакансіях: що зміниться з травня і за що штрафуватимуть роботодавців

З 8 травня Держпродспоживслужба запускає новий напрям діяльності – моніторинг оголошень про вакансії. Роботодавців перевірятимуть на дотримання вимог законодавства.

На що перевірятимуть роботодавців

Зокрема, йдеться про перевірку того, чи дотримуються роботодавці та рекрутингові агентства вимог Закону України "Про рекламу", коли публікують пропозиції працевлаштування, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу.

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Особливу увагу служба приділятиме:

виявленню дискримінації – формулюванням, які обмежують доступ до вакансії за віком, статтю, станом здоров'я, расовою чи етнічною приналежністю (наприклад, "до 35 років", "молодий колектив", "вакансія лише для чоловіків");

– формулюванням, які обмежують доступ до вакансії за віком, статтю, станом здоров'я, расовою чи етнічною приналежністю (наприклад, "до 35 років", "молодий колектив", "вакансія лише для чоловіків"); виявленню маніпуляцій – штучно завищеним зарплатам без пояснень, приховуванню важливої інформації (зокрема, про нічні зміни чи випробувальний термін), а також розмитим чи оманливим формулюванням.

Роботодавцям дали час

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор закликав роботодавців заздалегідь переглянути текст своїх оголошень і привести їх у відповідність до закону, аби уникнути штрафів.

Крейтор також порадив українцям фіксувати порушення у вакансіях та звертатися до територіальних управлінь служби, якщо вони помітили ознаки дискримінації чи маніпуляції.